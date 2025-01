Boss in incognito, la puntata del 20 gennaio: protagonista Umberto Maccario del Gruppo Zoom

Lunedì 20 gennaio, Rai 2 manda in onda l’ultima puntata della decima edizione di Boss in incognito. Il programma, condotto da Max Giusti, è visibile in prima serata.

Boss in incognito 20 gennaio, gli ascolti ottenuti sette giorni fa

Boss in incognito, rivisitazione italiana del format originale britannico Undercover Boss, è una produzione di Endemol Shine Italia. In ogni appuntamento presenzia un imprenditore o datore di lavoro, che rappresenta la propria azienda. Dopo un lungo lavoro di trucco e parrucco, il protagonista si reca nella sede della società ed incontra, sotto mentite spoglie, alcuni dei suoi dipendenti.

Dialogando con loro, scopre le loro storie e ha la possibilità di notare i pro e i contri del lavoro. Al termine della settimana, il boss in incognito chiama nel proprio studio i lavoratori dipendenti e li mette al corrente di ciò che è successo, premiandoli o punendoli per la condotta che hanno avuto.

Positivi gli ascolti che ha ottenuto lo show sette giorni fa. La puntata del 13 gennaio, dedicata alla Mastrototaro Food, ha tenuto compagnia a 1,08 milioni di telespettatori, per una share del 6,30%.

Il protagonista dell’appuntamento di oggi è Umberto Maccario

Al centro del quinto ed ultimo appuntamento della decima edizione di Boss in incognito c’è Umberto Maccario. Quest’ultimo, da circa quattro anni, è l’amministratore delegato del Gruppo Zoom. Si tratta di un’azienda che conta un fatturato annuo di 17 milioni di euro e occupa 270 dipendenti.

La narrazione si concentra, in particolare, su Zoom Torino. Si tratta di un bioparco che si discosta dall’idea tradizionale degli zoo e che ha l’obiettivo di far conoscere e proteggere gli animali. Inoltre, avvia una serie di attività finalizzate alla conservazione e difesa delle specie giudicate a rischio. In totale, il bioparco si estende per oltre 160 mila metri quadrati ed accoglie 84 specie animali, ricreando gli habitat naturali tipici dell’Africa e dell’Asia.

Boss in incognito 20 gennaio, chi sono i dipendenti

Umberto Maccario, durante Boss in incognito del 20 gennaio, incontra in primis Annarita, che è impiegata all’interno di un punto ristoro del parco e ha l’incarico di preparare i panini. Il boss in incognito, poi, sistema le tende e le casette del resort con Gemma. Al fianco di Enrico entra nell’habitat dei suricati e dei gibboni. Infine, con Antonietta, deve destreggiarsi tra caffè e comande nel servizio bar. Infine, anche il conduttore Max Giusti si cimenta nell’esperienza in incognito ed incontra il keeper Marco, con il quale lavora nella cura degli animali del parco.