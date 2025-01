Blackout episodi L’attesa e L’inganno: trama, cast e curiosità

Martedì 21 gennaio, Blackout Le verità nascoste è in onda, su Rai 1, con gli appuntamenti L’attesa e L’inganno. La serie tv è visibile in prime time, dalle ore 21:20 circa.

Blackout Le verità nascoste L’attesa, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato il secondo capitolo della fiction sono Rai Fiction ed Eliseo Entertainment. Prodotta da Luca Barbareschi, le due società hanno realizzato il titolo in collaborazione con la Trentino Film Commission.

I registi che hanno curato la serie sono Fabio Resinaro e Nico Marzano. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, fra cui la Valle del Vanoi, il Lago di Calaiti, Forte Buso e Paneveggio.

Blackout Le verità nascoste è composta da otto episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche di programmazione, Rai 1 ne trasmette due alla settimana, nel prime time del lunedì. Il titolo ha esordito sette giorni fa, ottenendo ascolti buoni. La puntata, infatti, ha convinto 2,9 milioni di telespettatori, per una share del 17,8%.

Blackout Le verità nascoste L’attesa, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo L’attesa di Blackout Le verità nascoste, l’omicidio di Umberto ha aperto nuovi ed inquietanti scenari. Poco prima di perdere la vita, l’uomo ha tentato di raccontare qualcosa, ma non è riuscito a farsi capire.

I protagonisti, sin da subito, iniziano a sospettare di Karim. Ben presto, però, devono abbandonare tale ipotesi: il proiettile rinvenuto nel cadavere di Umberto, infatti, non è compatibile con il suo fucile. I personaggi principali, allora, iniziano ad avere un sospetto: potrebbero non essere soli nella valle.

L’inganno, la trama

In seguito, la serata con Blackout procede con l’episodio intitolato L’inganno. In esso, i protagonisti trovano Marco. È vivo, anche se è ferito in maniera gravissima. Per tale motivo, è portato subito al riparo, dove Claudia effettua le prime operazioni di soccorso. Infine, Giovanni e Federica entrano nel rifugio del militare russo. Una volta all’interno si rendono conto che l’uomo non è solo.

Blackout Le verità nascoste L’attesa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Blackout 2 Le verità nascoste, i cui primi due appuntamenti sono in onda il 21 gennaio, in prima serata su Rai 1 e in streaming su Rai Play.