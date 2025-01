Blackout 2 Le verità nascoste episodi Il colpevole ed Una nuova speranza: trama, cast e curiosità

Martedì 14 gennaio, su Rai 1, sono proposti gli episodi Il colpevole ed Una nuova speranza di Blackout 2 Le verità nascoste. La fiction prende il via alle 21:20 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Blackout 2 Le verità nascoste Il colpevole, regista e dove è girata

Le società che firmano Blackout 2 Le verità nascoste sono Rai Fiction ed Eliseo Entertainment. Prodotta da Luca Barbareschi, le due società hanno realizzato il titolo in collaborazione con la Trentino Film Commission.

Una delle novità della seconda stagione è il cambio di registi. Coloro che hanno diretto il nuovo capitolo, infatti, sono Fabio Resinaro e Nico Marzano. Essi hanno effettuato le riprese con la tecnologia 6k, che permettono al pubblico a casa di godere al meglio delle bellezze delle location nelle quali sono state effettuate le riprese, ovvero la Valle del Vanoi, il Lago di Calaiti, Forte Buso e Paneveggio.

Blackout 2 è composta da otto episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche di programmazione, Rai 1 ne trasmette due alla settimana, nel prime time del lunedì.

Blackout 2 Le verità nascoste Il colpevole, la trama

Durante l’appuntamento Il colpevole della serie, tutti sono scossi dalla morte di Volturno. Nel bel mezzo del caos, Elena si sveglia. Un fatto, questo, che suscita in Giovanni delle emozioni molto forti e contrastanti fra loro. Fra i personaggi principali aumenta la tensione, al punto che arrivano a smascherare il colpevole. La situazione, ben presto, è destinata a cambiare per sempre: i superstiti sono individuati e raggiunti da un elicottero di soccorritori.

Una nuova speranza, la trama

La serata con Blackout 2 procede con l’episodio dal titolo Una nuova speranza. In esso, i personaggi principali apprendono che una devastante scossa di terremoto, che ha messo a dura prova i soccorsi. Dall’elicottero arrivano dei medicinali ed alcune provviste, che sono fondamentali. Tutto sembra andare per il verso giusto: Anita e Riccardo devono salutarsi, così come Giovanni e Claudia. Nuovi imprevisti, però, rischiano di turbare la serenità da poco ritrovata.

Blackout 2 Le verità nascoste Il colpevole, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Blackout 2 Le verità nascoste, i cui primi due appuntamenti sono in onda il 14 gennaio, in prima serata su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Alessandro Preziosi: Giovanni Lo Bianco;

Rike Schmid: Claudia Schneider;

Marco Rossetti: Marco Raimondi;

Aurora Ruffino: Lidia Ercoli;

Mickael Lumiere: Karim;

Caterina Shulha: Irene;

Massimo Mesciulam: Giorgio;

Riccardo Maria Manera: Lorenzo;

Fabio Sartor: Max;

Federico Russo: Riccardo Lo Bianco.