Outlander episodio Scritto nel mio stesso sangue su Sky Serie: trama, cast e curiosità

Sabato 25 gennaio, Sky Serie propone l’episodio intitolato Scritto nel mio stesso sangue di Outlander. La serie tv, giunta alla settima stagione, è in onda sulla rete visibile sul canale 112 di Sky.

Outlander Scritto nel mio stesso sangue, regista e dove è girata

Appartenente al genere drammatico, Outlander è una produzione originale delle società Sony Pictures Television, Left Bank Pictures, Story Mining and Supply Company e Tall Ship Productions. Colui che ha ideato il titolo è Ronald D. Moore, che si è ispirato al ciclo di romanzi scritti da Diana Gabaldon.

Quest’ultima figura nell’elenco degli sceneggiatori, insieme a Matthew B. Roberts, Toni Graphia, Danielle Berrow, Madeline Brestal ed Evan McGahey. La regia degli appuntamenti stagionali, invece, è di Joss Agnew, Jan Matthys, Lisa Clarke, Stewart Svaasand e Tracey Deer.

Il settimo capitolo ha esordito sull’emittente statunitense Starz ed è composto da sedici episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, concentrandosi soprattutto in Scozia.

Outlander Scritto nel mio stesso sangue, la trama

Durante Scritto nel mio stesso sangue di Outlander, la resa dei conti è oramai prossima. La rivoluzione americana sta entrando nel vivo: i combattimenti fra i rappresentanti del Regno Unito e quelli degli Stati Uniti stanno per arrivare al culmine, rappresentato dalla battaglia di Monmouth. Si tratta di un faccia a faccia molto importante, che potrebbe rivelarsi essere decisivo per l’andamento complessivo del conflitto. In tale scenario decisamente molto teso, Claire si ritrova in pericolo di vita, mentre è tornata sul fronte per occuparsi dei feriti.

Spoiler finale

Intanto, nel corso dell’appuntamento odierno della serie tv, Ian e Lord John Grey devono cercare di fare il più in fretta possibile per riuscire a salvare la vita di William. Escogitano, in tal senso, un piano molto rischioso: fingersi dei soldati. Infine, vi sono delle difficoltà per Brianna: la donna, in particolare, è costretta a prendere delle decisioni molto importanti.

Outlander Scritto nel mio stesso sangue, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di oggi, sabato 25 gennaio, di Outlander, in onda su Sky Serie dalle ore 21:10 e visibile in streaming ed on demand tramite l’applicazione Sky Go.