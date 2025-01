SWAT episodi In ostaggio e Squadra 20: trama, cast e curiosità

Sabato 25 gennaio, Rai 2 propone gli episodi In ostaggio e Squadra 20 di SWAT. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile dalle 21:20 circa.

SWAT In ostaggio, regista e dove è girata

In Ostaggio e Squadra 20, così come tutti gli altri appuntamenti della settima stagione della serie, sono una produzione originale delle società Original Film, Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television. La regia dei nuovi episodi è di Billy Gierhart, Maja Vrvilo, Cherie Dvorak, Jann Turner, Hanelle Culpepper, Michael D. Olmos e Oz Scott. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura, invece, sono Kent Rotherham, Sarah Alderson, Alan Morgan, Ryan Keleher, Matthew T. Brown, John Amato, Mellori Velasquez e Charlie Haddaway. Le riprese si sono svolte negli USA. Con quelli odierni giunge al termine la stagione, composta da tredici appuntamenti dalla durata di circa 50 minuti ciascuno.

SWAT In ostaggio, la trama

Durante In ostaggio di SWAT, due studenti vengono rapiti. I protagonisti si mettono subito a lavoro per tentare di risolvere il caso e scoprono che le vittime sono state prelevate con la forza da un gruppo di fanatici ecologisti. Ben presto, le forze dell’ordine scoprono che la scelta delle persone rapite non è casuale: uno dei due giovani, infatti, è il figlio del proprietario della Wolf Petrolchimici, un’azienda multinazionale accusata di aver causato, in tutto il mondo, decine di migliaia di morti.

Squadra 20, la trama

La serata con la settima stagione di SWAT giunge al termine alle 22:20 circa, quando prende il via l’appuntamento dal titolo Squadra 20. In esso, i personaggi principali devono fare i conti con le conseguenze di un grave attentato. Il gesto di violenza nei loro confronti ha praticamente messo ko l’intera squadra 60. Il team 20, con i membri rimasti e nonostante le molte incomprensioni, è costretta a far fronte ad una delle missioni più rischiose di sempre. Gli investigatori possono contare sull’aiuto offerto da Deacon. L’agente, che ha il volto di Jay Harrington, è ancora operativo.

SWAT In ostaggio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della settima stagione di SWAT, che nel nostro paese giunge al termine con i due episodi in onda oggi, sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 2 e fruibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.