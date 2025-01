Belcanto serie tv Rai 1 – trama, cast e quando va in onda

Rai 1 propone la serie tv dal titolo Belcanto. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere musicali.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2025 e la prima stagione della serie si compone di otto episodi in totale, ognuno della durata di 50 minuti circa.

Belcanto film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Carmine Elia. Protagonisti principali sono Maria Cuoio e Domenico Bernasca interpretati rispettivamente da Vittoria Puccini e Carmine Recano. Nel cast anche Giacomo Giorgio nel ruolo di Enrico De Marchi.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Milano e zone limitrofe nel territorio della Lombardia. Ma le prime scene della serie sono state girate a Napoli, in Campania.

La produzione è della Lucky Red in collaborazione con Rai Fiction e Umedia.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Belcanto – trama della serie tv in onda su Rai 1

La serie è incentrata sulla storia di Maria e delle figlie Antonia e Carolina che, tra il 1847 e il 1848, abbandonano una vita povera per scalare il mondo dello star system dell’Ottocento: l’opera.

Aggraziata e dotata di una straordinaria voce Antonia, selvatica e ribelle Carolina, le due sorelle sono all’oscuro di un grande segreto della madre.

Fuggono da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio, inseguendo il sogno di Milano e del Teatro alla Scala. Essere ammessi nel tempio della lirica non è per tutti e, mentre Maria dedica tutta se stessa a far scoprire il mondo alla primogenita Antonia, è la voce di Carolina ad attirare l’attenzione del famoso maestro di canto Crescenzi.

Sullo sfondo di un’Italia risorgimentale che combatte per l’unità nazionale, la vicenda delle tre donne muove dal San Carlo di Napoli per approdare al Teatro alla Scala. Inseguendo i propri sogni e le proprie passioni, le protagoniste tradiranno, soffriranno, subiranno colpi bassi, affronteranno nemici spietati. Ameranno per scoprire che l’amore fa male, cadranno e si rimetteranno in piedi.

Quando va in onda la prima puntata della serie?

La prima puntata della nuova serie con protagonista Vittoria Puccini andrà in onda lunedì 24 febbraio 2025. La serie si compone in tutto di quattro puntate.

Belcanto: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Belcanto e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori