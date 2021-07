La Sposa: la nuova fiction di Rai 1 con Serena Rossi e Giorgio Marchesi

Condividi su







Giovedì 15 luglio sono stati eletti i quattro nuovi membri del Cda Rai 2021.

Per quanto riguarda il Senato sono stati nominati Alessandro Di Majo con 78 voti e Igor De Biasio con 102, già membro del Cda dal 2018 come rappresentante della Camera. Solo 20 voti invece per Giampaolo Rossi. Ai voti espressi si aggiungono 13 schede bianche e 34 nulle.

A Montecitorio invece sono state scelte due donne. Sono Simona Agnes, sostenuta da Forza Italia, con 162 voti e Francesca Bria, proposta dal Partito Democratico che ha avuto l’appoggio anche del Movimento Cinque Stelle e Liberi e Uguali.

A loro si aggiunge Riccardo Laganà, confermato come Rappresentate dei Dipendenti Rai. Marinella Soldi è invece proposta come Presidente mentre Carlo Fuentes sarà il nuovo Amministratore Delegato.

Cda Rai 2021: Igor De Biasio, Alessandro Di Majo

Igor De Biasio ha conseguito la laurea in Scienze Politiche a soli 23 anni per poi specializzarsi in Marketing, Marketing ed Economia Digitale e Design Thinking. E’ stato Consigliere Comunale per la Lega, dal 2011 al 2016, a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Da due anni è Amministratore Delegato di Arexpo. In passato è stato anche Direttore Commerciale di Moleskine, per quanto concerne i rapporti con l’Europa e il Medio Oriente.

Alessandro Di Majo invece è laureato in Giurisprudenza. Oltre ad essere avvocato, ha ricoperto l’incarico di Consigliere presso la Corte di Cassazione e di giudice del Collegio di Garanzia dello Sport al Coni. Da circa un anno è anche Consigliere di Amministrazione di Adir, assicurazioni di Roma. E’ anche docente universitario all’Università telematica Uninettuno di Roma. Insegna Diritto dello Sport e Diritto del lavoro nell’economia digitale.

Cda Rai: Francesca Bria, Simona Agnes

Francesca Bria è laureata in Scienza Sociali ed Economia dello Sviluppo alla Sapienza di Roma. Ha poi proseguito gli studi all’University College of London. E’ stata Assessore dell’Innovazione tecnologia e digitale a Barcellona.

Recentemente è stata scelta da Ursula von der Leyen per occuparsi della New European Bauhaus. Si tratta di un progetto destinato ai paesi dell’Unione Europea, che cerca di unire la tecnologia e l’innovazione con l’arte e cultura. Oltre ad essere Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è entrata nella Top 50 di Women in Tech. Ma anche nella Top 20 tra i personaggi più influenti al mondo nel governo digitale da Apolitical.

Simona Agnes infine è laureata in Giurisprudenza ma si è specializzata in comunicazione. E’ presidente del Premio Biagio Agnes, premio di giornalismo internazionale dedicato al padre, giornalista e direttore generale della Rai, scomparso il 30 maggio 2011. Ha anche istituito la Fondazione Biagio Agnes. Ha lavorato in passato nelle Relazioni Esterne e Istituzionali in Piaggio e come responsabile Customer Care Clienti Privati in Telecom Italia.

Cda Rai: i consiglieri precedenti

Alessandro Di Majo e Igor De Biasio prendono il posto al Senato di Rita Borioni e Beatrice Coletti. Simona Agnes e Francesca Bria invece sostituiscono Giampaolo Rossi e Igor De Biasio, scelto stavolta dal Senato.

Rita Borioni, laureata in Storia Dell’Arte, ha insegnato Legislazione dei Beni Culturali all”Università della Calabria, dal 2002 al 2009. Per tre anni ha ricoperto l’incarico di vice-responsabile Cultura e Informazione presso la sede nazionale del PD. Dal 2015, per due mandati consecutivi, è stata Consigliere di amministrazione della Rai.

Beatrice Coletti ha lavorato con numerose società di produzione. E’ stata consulente per Sky Italia e Capo delle Produzioni della Fremantie Media Italia. Per due anni, dal 2014 al 2015, è Amministratore Delegato di Sportcast per poi diventare consulente televisivo per il canale Supertennis.

Giampaolo Rossi, infine, è laureato in Lettere ed è esperto di comunicazione. Oltre ad essere stato Presidente di Rainet, dal 2004 al 2012, è stato docente Teorie e tecniche dei linguaggi cross-mediali all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

