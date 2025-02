Tradimento, la puntata del 1° febbraio: trama, cast e curiosità

Sabato 1° febbraio, su Canale 5, è proposta una nuova puntata di Tradimento. La soap opera turca è in onda dalle 15:10 alle 16:30, quando cede poi la linea a Verissimo di Silvia Toffanin.

Tradimento 1° febbraio, regista e dove è girata

Tradimento, produzione originale della Turchia, è realizzata dalla società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nella zona di Istanbul. La sceneggiatura è a cura di Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Murat Saracoglu. Con l’avvicinarsi della fine di Endless Love, la cui ultima puntata è trasmessa sulla rete ammiraglia il prossimo 4 febbraio, Tradimento sembra essere sempre più centrale nei palinsesti di Canale 5.

Sette giorni fa, il titolo ha esordito nel daytime ed ha ottenuto ottimi ascolti. In particolare, la puntata ha interessato oltre 2,1 milioni di telespettatori, per una share del 19,6%.

Tradimento 1° febbraio, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, sabato 1° febbraio, Ozan ha appena iniziato a lavorare come coordinatore di progetto per la società Faray Holding. La speranza dell’uomo, grazie a questa nuova opportunità, è quella di restituire quanto prima ad Oltan il milione di dollari che aveva perso.

Tarik, intanto, scopre la lettera scritta da Yesim e realizza che la donna è fuggita con la bambina. In preda alla disperazione, decide di rivolgersi ad Oltan per tentare di rintracciarla.

Spoiler finale

In seguito, durante Tradimento di oggi, Umit ha avviato il suo laboratorio di cosmetici. Tuttavia, dopo le difficoltà con i fornitori l’attività sembra essere in crisi. Per tale motivi, l’uomo è costretto a chiedere i soldi in prestito a Tarik. Tuttavia, Yesim non è d’accordo.

Sevgi, dopo aver impersonato l’infermiera che ha accusato Guzide, sceglie di chiedere il pagamento. Sezai ed Oylum, infine, prendono la decisione di indagare sull’infermiera in servizio la sera nella quale si è verificata la presunta aggressione. Così facendo, scoprono che qualcuno ha rubato la sua identità: quel che ancora non sanno, però, è che la responsabile è stata Sevgi.

Tradimento 1° febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi, sabato 1° febbraio, dalle 15:10 circa su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.