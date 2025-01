Tradimento, la puntata del 26 gennaio: trama, cast e curiosità

Domenica 26 gennaio, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di Tradimento. La soap opera turca, che lo scorso sabato ha debuttato nel daytime della rete ammiraglia, è proposta in prime time, dalle ore 21:25 circa.

Tradimento 26 gennaio, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione ideata e girata in Turchia, dove è divenuta nota con il titolo originale Aldatmak. La società che ha curato la realizzazione è la Tims&B Productions. Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul.

La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV ed ha ottenuto un ottimo successo, sia di critica che di pubblico.

Tradimento 26 gennaio, la trama

Durante Tradimento di oggi, domenica 26 gennaio, la tensione fra i protagonisti è alta. Guzide e Yesim si incontrano in ospedale, dove hanno un duro confronto. La seconda, furiosa per le parole che ha sentito pronunciare dalla prima, decide di entrare nella stanza di Oylum, nel frattempo ancora in gravi condizioni, e lascia la mamma fuori. La situazione torna parzialmente alla normalità solo dopo l’arrivo di Tarik.

L’astio fra Guzide e Yesim, tuttavia, è destinato ad aumentare ancora. Yesim, infatti, si reca a casa del personaggio principale con l’obiettivo di persuaderla e convincerla a concedere il divorzio a Tarik. La discussione, però, degenera nuovamente quando Guzide rifiuta la proposta, sostenendo che ciò che desidera Yesim non avverrà mai.

Spoiler finale

Nel corso di Tradimento, ci sono delle buone notizie per Ozan. L’uomo, infatti, può finalmente festeggiare, in quanto ha ottenuto il lavoro dei sogni. È diventato coordinatore di progetto in una grande azienda, con tutti i vantaggi che comporta una posizione di questo tipo. Infine, Sezai consegna a Guzide i documenti di Oylum necessari per l’espatrio, mentre Umit ha aperto il suo laboratorio per cosmetici, ma sta avendo più di qualche problema a causa dei fornitori.

Tradimento 26 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi, domenica 26 gennaio, a partire dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.