Outlander episodio Centomila angeli su Sky Serie: la trama e il cast

Sabato 1° febbraio, Sky Serie, rete visibile sul canale 112 di Sky, propone l’appuntamento intitolato Centomila angeli di Outlander. L’episodio, il sedicesimo della settima stagione, prende il via alle 21:10 circa.

Outlander Centomila angeli, regista e dove è girata

Appartenente al genere drammatico, Outlander è una produzione originale delle società Sony Pictures Television, Left Bank Pictures, Story Mining and Supply Company e Tall Ship Productions. Colui che ha ideato il titolo è Ronald D. Moore, che si è ispirato al ciclo di romanzi scritti da Diana Gabaldon.

Quest’ultima figura nell’elenco degli sceneggiatori, insieme a Matthew B. Roberts, Toni Graphia, Danielle Berrow, Madeline Brestal ed Evan McGahey. La regia degli appuntamenti stagionali, invece, è di Joss Agnew, Jan Matthys, Lisa Clarke, Stewart Svaasand e Tracey Deer.

Le riprese si sono svolte in varie località del Regno Unito, concentrandosi soprattutto sui territori appartenenti alla Scozia. L’appuntamento odierno ha una durata di circa un’ora e chiude la stagione.

Outlander Centomila angeli, la trama

Nel corso dell’appuntamento Centomila angeli di Outlander, Denzell è chiamato a compiere una missione decisamente molto complessa. In particolare, deve riuscire a portare a termine un’operazione tanto complessa quanto rischiosa. Per farlo, Denzell deve fare sfoggio di tutte le abilità che ha appreso, nel corso del tempo, dalla protagonista Claire.

Quest’ultima, dopo i fatti della scorsa settimana, quando è rimasta ferita gravemente da un colpo di pistola, riesce miracolosamente a salvarsi. Il personaggio principale inizia un percorso di convalescenza e, al suo fianco, può contare, come sempre, sulla presenza di Jamie.

Spoiler finale

Intanto, nel finale di stagione di Outlander, tiene banco la sorte di Jane. La donna è accusata, seppur senza processo, di omicidio e, per tale crimine, riceve la condanna alla pena di morte. William, però, non ha intenzione di stare a guardare ed è disposto a tutto pur di riuscire a salvarla. Per tale motivo, decide di chiedere aiuto prima al padre Lord John e poi a Jamie. Ben presto, inizia una vera e propria missione per salvare la vita di Jane.

Outlander Centomila angeli, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di oggi, sabato 1° febbraio, di Outlander, in onda su Sky Serie dalle ore 21:10 e visibile in streaming ed on demand tramite l’applicazione Sky Go.

Caitríona Balfe: Claire Fraser;

Sam Heughan: Jamie Fraser;

Sophie Skelton: Brianna Frase;

David Berry: Lord John Grey;

John Bell: Ian Fraser;

Caitlin O’Ryan: Lizzie Wemyss;

Chris Larkin: Richard Brown;

Mark Lewis Jones: Tom Christie;

Charles Vandervaart: William Ransom.