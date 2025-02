Mare Fuori 5 serie tv Rai 2 – trama, cast, quando in onda

Rai 2 propone la serie tv dal titolo Mare Fuori 5. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere sentimentali.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2025 e la quinta stagione della serie si compone di quattro puntate in totale, ognuna della durata di 100 minuti circa.

Mare Fuori 5 film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Ludovico Di Martino. Protagonisti principali sono Edoardo Conte e Filippo interpretati rispettivamente da Matteo Paolillo e Nicolas Maupas. Nel cast anche Clara Soccini nel ruolo di Giulia.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Napoli e zone limitrofe nel territorio della Campania.

La produzione è della Picomedia in collaborazione con Rai Fiction e Beta Film.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo The Sea Beyond.

Mare Fuori 5 – trama della serie tv in onda su Rai 2

L’attesa sta per finire: il 19 marzo prossimo arriverà sul piccolo schermo di Rai 2, Mare Fuori 5. L’appuntamento è in prima serata con i nuovi episodi che vanno in onda subito dopo la conclusione di Rocco Schiavone 6.

La quinta stagione si preannuncia ricca di novità, con personaggi che spariranno dalla serie e con altri che faranno la loro entrata per la prima volta facendo in modo che le dinamiche diventino sempre più interessanti.

Mare Fuori 5 promette nuovi colpi di scena ed una totale immersione nelle vicende personali dei ragazzi che sono rinchiusi nell’istituto penale minorile di Napoli.

La quinta stagione si ripromette di avere il medesimo successo delle precedenti. La prima infatti era iniziata nel 2020 e, in tutto questo lasso di tempo, la serie ha conquistato il pubblico adulto e adolescente riuscendo addirittura ad oltrepassare i confini nazionali. A caratterizzare le vicende dei giovani protagonisti è una narrazione cruda e senza alcun abbellimento della realtà napoletana, calata fortemente nell’attualità.

Intanto Mare fuori cinque propone nuove problematiche che dovrebbero far realizzare un ulteriore salto di qualità alla serie. Si comincia dal cambio di regia: Ivan Silvestrini, dopo quattro stagioni, cede il testimone a Ludovico Di Martino.

Tra i personaggi che usciranno dal carcere minorile e dalla serie ci sarà Trezi Y/Giulia interpretata da Clara Soccini che sarà in gara anche al Festival di Sanremo 2025. Non vedremo inoltre Kubra interpretata da Kyshan Wilson. La giovane è stata trasferita perché la sua permanenza all’istituto minorile di Napoli era incompatibile con la presenza di Beppe, suo padre biologico.

Tra gli altri assenti ci saranno don Ciro Ricci e l’avvocato Alfredo D’Angelo che hanno entrambi perso la vita nella quarta stagione.

Mare Fuori 5: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Mare Fuori 5 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori