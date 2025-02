I Delitti della Bella di Notte, la terza puntata: trama, cast e curiosità

Martedì 4 febbraio, Sky Investigation propone la terza puntata de I Delitti della Bella di Notte. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è in onda alle 21:15 sulla rete visibile sul canale 114 di Sky.

I Delitti della Bella di Notte terza puntata, regista e dove è girata

Creata da Anthony Horowitz, la fiction è realizzata dalle società BBC Studios, Eleventh Hour Films e Masterpiece. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Horowitz, è tratta proprio da un suo romanzo, intitolato Moonflower Murders e rilasciato nel 2020. La regia è curata da Rebecca Getward. La prima stagione, girata fra l’Irlanda e la Grecia, è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 60 minuti.

I Delitti della Bella di Notte terza puntata, la trama

Nel corso del nuovo appuntamento de I Delitti della Bella di Notte, la protagonista continua a lavorare per scoprire la verità di ciò che è accaduto. A tal proposito, l’indagine potrebbe arrivare ad una svolta, grazie ad una rivelazione. A farla sono gli Endicott, secondo i quali Martin Webster aveva un motivo per uccidere Cecily.

Nel frattempo, Susan è raggiunta da Liam Corby. Quest’ultimo, parlando con il personaggio principale, confessa di essere a conoscenza di un importante segreto di Lisa. La sorella di Susan, a sua volta, le ricorda che Andreas la ama e che insieme formavano una coppia molto bella.

Spoiler finale

Durante la terza puntata della serie, la protagonista ottiene, da Pund, alcune delle risposte che stava cercando da tempo. Intanto, l’inchiesta dei protagonisti va avanti. Susan ed Andreas, divenuto oramai il principale sospettato per la morte di Alan Conway, scelgono di recarsi, insieme, in prigione, dove tengono un colloquio con Stefan.

Infine, Susan scopre che la sorella di Alan era in possesso di una copia dell’ultimo capitolo. Leggendo le righe scritte in tali pagine, il personaggio interpretato da Lesley Manville riesce a scoprire i grandi progetti sui quali stava lavorando la vittima.

I Delitti della Bella di Notte terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di I Delitti di Bella di Notte, serie tv la cui nuova puntata è in onda dalle ore 21:15 circa di oggi, martedì 4 febbraio, su Sky Investigation ed in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Sky Go.