Un passo dal cielo puntata Il sentiero oltre le nuvole: trama, cast e curiosità

Si intitola Il sentiero oltre le nuvole l’appuntamento di oggi, giovedì 6 febbraio, di Un passo dal cielo. Quella odierna è la quinta puntata dell’ottava stagione della fiction, al via alle 21:20 circa su Rai 1.

Un passo dal cielo Il sentiero oltre le nuvole, regista e dove è girata

Nata da una idea originale di Salvatore Basile, l’ottava stagione della fiction è realizzata dalla società Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia. Tale gruppo ha lavorato in collaborazione con Rai Fiction.

Il già citato Basile ha firmato la sceneggiatura, in compagnia di Mario Ruggeri, Enrico Oldoini, Andrea Valagussa e Francesca De Michelis. La coppia di registi è quella formata da Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

Le riprese si sono svolte in varie località delle Dolomiti del Cadore, fra cui il rifugio Cinque Terre, Faloria e San Vito in Cadore.

Un passo dal cielo Il sentiero oltre le nuvole, la trama

Nel corso dell’appuntamento si sta celebrano il tanto atteso matrimonio fra Rosa e Mario. La cerimonia, però, è interrotta dall’arrivo di una notizia che getta nel panico tutti: il piccolo Michele, infatti, è sparito nel nulla e nessuno sa che fine abbia fatto. I protagonisti vengono subito avvertiti del fatto ed iniziano le attività di ricerche. Fra i più coinvolti dalla vicenda ci sono Manuela e Nathan, che sono disposti a tutto, anche a rischiare la loro vita, pur di riportare a casa sana e salva la vittima.

Spoiler finale

Nel corso de Il sentiero oltre le nuvole, Stephen è molto preoccupato per le sorti di Manuela e Nathan e decide di mettere al corrente della situazione Vincenzo. Quest’ultimo, dopo aver parlato con il ragazzo, scopre così che la sorella rischia di perdere la vita. Decide, con la sua squadra, di lavorare alla vicenda, per riuscire a salvare Manuela e Nathan e riportare alla sua famiglia Michele. Infine, il protagonista si trova costretto a fare i conti con un rivale decisamente inaspettato in amore.

Un passo dal cielo Il sentiero oltre le nuvole, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Un passo dal cielo 8, la cui nuova puntata è in onda dalle ore 21:25 circa su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.