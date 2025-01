Un passo dal cielo puntata Il figlio del cielo: trama, cast e curiosità

Giovedì 30 gennaio, Rai 1 propone la puntata Il figlio del cielo di Un passo dal cielo. L’appuntamento, suddiviso in due parti, entrambi visibili nella giornata odierna, prende il via alle 21:25 circa.

Un passo dal cielo Il figlio del cielo, regista e dove è girata

Nata da una idea originale di Salvatore Basile, l’ottava stagione della fiction è realizzata dalla società Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia. Tale gruppo ha lavorato in collaborazione con Rai Fiction.

Il già citato Basile ha firmato la sceneggiatura, in compagnia di Mario Ruggeri, Enrico Oldoini, Andrea Valagussa e Francesca De Michelis. La coppia di registi è quella formata da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, che in carriera hanno guidato altre produzioni molto note del nostro paese, fra cui Viola come il mare 2. Le riprese si sono svolte in varie località delle Dolomiti del Cadore, fra cui il rifugio Cinque Terre, Faloria e San Vito in Cadore.

Un passo dal cielo Il figlio del cielo, la trama

Nel corso dell’episodio intitolato Il figlio del cielo, i protagonisti devono lavorare da un misterioso caso di omicidio. La vittima si chiama Alessio ed è molto conosciuto nella zona, in quanto, per lavoro, porta in giro per la valle i turisti a bordo delle mongolfiere. Colui che ha rinvenuto il cadavere è Tobia, il figlio di Huber. Mano a mano che l’inchiesta delle forze dell’ordine procede, emergono dei fatti che potrebbero nascondere una verità sconvolgente: nell’omicidio, infatti, potrebbe essere coinvolto proprio Tobia e il suo gruppo di amici.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante Un passo dal cielo di oggi, Paolino e Lisa vanno avanti con il loro progetto decisamente molto coraggioso. A nulla, almeno in apparenza, sembrano servire i tentativi di Carolina e di Vincenzo di fargli cambiare idea. Mentre cercano di far ragionare il ragazzo, la tensione fra i due aumenta e sfocia in un conflitto. Infine, il rapporto fra Manuela e Nathan è in crisi: il motivo è un segreto del passato che rischia di dividerli in modo definitivo.

Un passo dal cielo Il figlio del cielo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Un passo dal cielo 8, la cui nuova puntata è in onda dalle ore 21:25 circa su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.