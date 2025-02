Mina Settembre episodi Sliding doors e Ritorni e partenze su Rai 1: trama, cast e curiosità

Si intitolano Sliding doors e Ritorni e partenze gli episodi di domenica 9 febbraio di Mina Settembre. La fiction con protagonista Serena Rossi prende il via, come di consueto, alle 21:25 circa.

Mina Settembre Sliding doors, regista e dove è girata

Nato da un’idea originale di Maurizio De Giovanni, il titolo è una produzione di Rai Fiction e di Italian International Film. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla, Marco Videtta e Costanza Durante. La regia è di Tiziana Aristarco.

Gli appuntamenti odierni sono il nono ed il decimo della terza stagione. Ciò significa che fra una settimana, domenica 16 febbraio, è trasmesso l’attesissimo finale. Ottimi gli ascolti: sette giorni fa, Mina Settembre ha convinto una media di 4,4 milioni di telespettatori, con una share del 24,9%. Con dati di questo tipo è lecito immaginare che la Rai intenda produrre nuove puntate del titolo.

Mina Settembre Sliding doors, la trama

Durante Sliding doors, il clima fra i protagonisti non è dei migliori. Dopo i fatti di sette giorni fa, infatti, fra Mina Settembre e Domenico c’è grande tensione.

Intanto, il personaggio principale, per lavoro, assiste una giovane donna incinta. Quest’ultima, pur convinta a portare avanti la gravidanza, sottolinea di non voler tenere il figlio e di volerlo dare in adozione subito dopo la nascita. Ciò scatena la reazione di Viola.

Fiore, a sua volta, effettua una ricerca con Andrea quando nota che, fra le bancarelle, c’è un bambino che vende libri. La donna sospetta qualcosa e decide di indagare.

Ritorni e partenze, la trama

La penultima serata in compagnia di Mina Settembre 3 procede con Ritorni e partenze. In tale appuntamento, Fiore ed Andrea decidono di andare a fare colazione. Mentre sono intenti a consumare il pasto, la giovane si imbatte in una signora in evidente stato confusionale, che vaga per la strada e cerca disperatamente il marito. Incerta sul da farsi, decide di raggiungerla ed accompagnarla presso il consultorio, dove sottopone il caso a Mina.

Mina Settembre Sliding doors, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Mina Settembre, che prosegue con il nono e decimo episodio domenica 9 febbraio dalle 21:25 circa su Rai 1 ed in diretta streaming ed on demand su Rai Play.