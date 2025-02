Mina Settembre episodi Il peso del sangue e Pastorale napoletana: trama e cast

Domenica 2 febbraio, Rai 1 propone gli appuntamenti Il peso del sangue e Pastorale napoletana di Mina Settembre. La fiction, con l’omonima protagonista interpretata da Serena Rossi, è in onda dalle 21:25 circa.

Mina Settembre Il peso del sangue, regista e dove è girata

Girata a Napoli, dove è ambientata anche la trama, il titolo è una produzione originale di Rai Fiction e di Italin International Film. La sceneggiatura, tratta da una idea originale di Maurizio De Giovanni, è firmata da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla, Marco Videtta e Costanza Durante. La regia, invece, è di Tiziana Aristarco.

Quelli in onda oggi sono il settimo ed ottavo appuntamento della terza stagione. Salvo ulteriori modifiche di palinsesto, la fiction terminerà il prossimo 16 febbraio, proprio nella giornata successiva alla finale del Festival di Sanremo.

Mina Settembre Il peso del sangue, la trama

Durante l’episodio intitolato Il peso del sangue, la protagonista affronta le conseguenze derivanti dalla chiusura di una casa famiglia. Due bambini, in particolare, hanno bisogno dell’aiuto dell’assistente sociale, in quanto rischiano di essere separati. Un operatore mostra disponibilità ad adottarli entrambi, ma sorgono dei problemi.

Intanto, Fiore deve attraversare un momento di grande difficoltà personale. La ragazza, apprezzata new entry della stagione, recupera il sorriso dopo un inaspettato riavvicinamento. Invece, l’armonia dei personaggi principali rischia di essere compromessa: Domenico, infatti, scopre il segreto di Viola.

Pastorale napoletana, la trama

La serata con la fiction procede con Pastorale napoletana. In tale appuntamento, Jonathan sospetta che nella palestra vi sia un traffico illecito di sostanze dopanti ed informa di questo Mina. L’assistente sociale, a sua volta, coinvolge nella vicenda sia Irene che Fiore. Nel frattempo, il segreto di Viola, oramai noto anche a Domenico, crea non poche tensioni e rischia di compromettere il loro rapporto. Il personaggio interpretato da Giuseppe Zeno decide di raccontare tutto a Mina, ma è troppo tardi: lei, infatti, lo ha già scoperto e lo ha fatto nel modo più doloroso.

Mina Settembre Il peso del sangue, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante i due nuovi appuntamenti di Mina Settembre, trasmessi in prime time su Rai 1 domenica 2 febbraio e fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.