Il Paradiso delle Signore, le trame dal 10 al 14 febbraio

Da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio, Rai 1 manda in onda nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La soap opera è visibile, anche nella settimana sanremese, tutti i giorni dalle ore 16:00 circa.

Il Paradiso delle Signore 10 14 febbraio, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction ed Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano. Ogni appuntamento ha una durata di circa 50 minuti.

Ne Il Paradiso delle Signore di lunedì 10 febbraio, Rita affronta il suo primo giorno di lavoro e cerca subito di ottenere delle informazioni in merito alla nuova collezione di Botteri. Nella casa dei Puglisi, intanto, è forte la tensione: Ciro, infatti, non sembra per niente pronto a perdonare Agata.

Il Paradiso delle Signore 10 14 febbraio, la trama

Durante Il Paradiso delle Signore di martedì, Salvatore intende sfruttare la festa di San Valentino per far riavvicinare i genitori di Elvira. Rita continua a cercare informazioni sulla nuova collezione di moda e, in contemporanea, Botteri si avvicina a Giulia Forlan.

Il mercoledì, Umberto non racconta la verità relativa alle condizioni di salute di Adelaide. Ciò fa preoccupare e non poco Marcello, che non riesce a mettersi in contatto con la donna da giorni. Botteri e Concetta sono sempre più in confidenza, al punto che lui arriva a raccontarle della relazione passata.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Ne Il Paradiso delle Signore di giovedì, Agata e Mimmo fingono di aver iniziato una relazione, Delia si trasferisce da Irene e a casa Amato scatta il piano per far riavvicinare Luisa al marito. Infine, il venerdì, il piano di Salvo per far rimettere insieme i genitori di Elvira non va come previsto. Rosa comprende che Marcello è triste perché non ha più notizie da Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 10 14 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.