My Home My Destiny, le trame dal 10 al 14 febbraio

La programmazione tv italiana di My Home My Destiny procede, con nuovi episodi, nella settimana dal 10 al 14 febbraio. Il titolo, come sempre, è proposto tutti i pomeriggi su Canale 5, dalle ore 16:50 alle 17:05 circa, quando la linea passa a Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino.

My Home My Destiny 10 14 febbraio, regista e dove è girata

My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In My Home My Destiny di lunedì 10 febbraio, continua il momento di difficoltà di Baris. L’uomo, infatti, è ancora scosso dopo aver sentito, di nascosto, una conversazione di Zeynep, sua futura moglie. Lei, parlando con Nesrin, avrebbe fatto capire di non volerlo più.

My Home My Destiny 10 14 febbraio, le trame

Durante My Home My Destiny di martedì, Baris si sfoga con Nuh, che lo ascolta e a sua volta ammette di avere anch’esso le medesime paura in merito alla sua relazione. In seguito, confida ciò che prova a Nuh, che poi aiuta Zeynep a parlare con il compagno, nel tentativo di chiarire ciò che intendeva veramente.

Il mercoledì, Nermin porta a Zeynep il velo da sposa per farglielo prova. Non appena la protagonista lo indossa, Emine, Sakine e Sultan rimangono entusiasti.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

In My Home My Destiny del giovedì, Sultan ed Alì Riza fanno un annuncio: i due, infatti, comunicano ai protagonisti di aver deciso di convolare a nozze. Tale notizia, come prevedibile, coglie di sorpresa tutti. Infine, il venerdì, già fervono i preparativi per celebrare le nozze. Lo sposo ammette di voler effettuare l’unione mediante una cerimonia tradizionale turca. Tale desiderio, però, causa un malinteso con Emine, con la quale aumenta la tensione.

My Home My Destiny 10 14 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.