Un passo dal cielo puntata La casa dei ricordi: trama, cast e curiosità

Giovedì 20 febbraio giunge al termine, con la puntata La casa dei ricordi, l’ottava stagione di Un passo dal cielo. La fiction è visibile dalle ore 21:20 circa su Rai 1.

Un passo dal cielo La casa dei ricordi, regista e dove è girata

Nata da una idea originale di Salvatore Basile, l’ottava stagione della fiction è realizzata dalla società Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia, che ha lavorato in collaborazione con Rai Fiction.

Il già citato Basile ha firmato la sceneggiatura, in compagnia di Mario Ruggeri, Enrico Oldoini, Andrea Valagussa e Francesca De Michelis. La coppia di registi è quella formata da Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

Le riprese si sono svolte in varie località delle Dolomiti del Cadore, fra cui il rifugio Cinque Terre, Faloria e San Vito in Cadore. Ottimi gli ascolti dell’ottava stagione di Un passo dal cielo, che ha convinto più di 4 milioni di telespettatori con oltre il 20% di share.

Un passo dal cielo La casa dei ricordi, la trama

Nel corso de La casa dei ricordi, i protagonisti sono in apprensione. Manuela, infatti, è scomparsa nel nulla e nessuno sembra sapere dove si trovi la donna. Vincenzo, sin da subito, si mette alla ricerca del personaggio principale e sospetta che nella sua sparizione possa essere in qualche modo coinvolto Stephen. Non crede in tale ipotesi, però, Nathan. Nel frattempo, Paolino decide di escogitare un piano con l’obiettivo di testare i veri sentimenti di Lisa.

Spoiler finale

Intanto, nel corso della puntata odierna della fiction, tutte le questioni ancora in discussione sono destinate ad essere risolte. Nathan, ad esempio, deve finalmente fare i conti con il suo passato, che a distanza di anni gli provoca ancora molte sofferenze. Al suo fianco, in tale percorso complesso, può contare sul sostegno delle persone a lui più vicine. La crisi coniugale fra Vincenzo e Carolina, invece, sembra non trovare una soluzione. Infine, nella famiglia Nappi fervono i preparativi per affrontare nei migliori dei modi un evento molto importante.

Un passo dal cielo La casa dei ricordi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Un passo dal cielo 8, la cui ultima puntata è in onda dalle ore 21:25 circa su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.