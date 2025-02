Le onde del passato seconda puntata: trama e curiosità

Venerdì 21 febbraio è proposta la seconda puntata de Le onde del passato. La fiction, novità dei palinsesti Mediaset, è visibile su Canale 5 dalle ore 21:25 circa.

Le onde del passato seconda puntata, regista e dove è girata

Appartenente al genere thriller, la società che ha realizzato il titolo è la Banijay Italia, che ha lavorato in collaborazione con RTI. La serie è ideata da Massimo Del Frate, la trama è liberamente ispirata al romanzo Due sirene in un bicchiere scritto da Federica Brunini. La sceneggiatura è scritta da Giorgio Glaviano, Eleonora Fiorini e Davide Sala.

La prima stagione è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 120 minuti. Il regista è Giulio Manfredonia. Le riprese si sono svolte nei pressi dell’Isola d’Elba. La fiction ha debuttato lo scorso mercoledì ed ha ottenuto buoni ascolti, avendo convinto 2,7 milioni di telespettatori con il 16,1% di share.

Le onde del passato seconda puntata, la trama

Nel corso del nuovo appuntamento del titolo, in onda oggi, l’ispettore Bonnard continua ad indagare. In particolare, si concentra sull’analisi dei simboli presenti in un braccialetto trovato in una foto. Con non poca fatica, Bonnard riesce, alla fine, a collegare sia Anna che Tamara allo yacht di Zan.

Nel frattempo, sembra avere un ruolo molto importante l’enigmatico pittore Giovanni. L’uomo, infatti, sembra custodire delle verità in merito al passato di Anna. Quando l’artista sembra essere disposto a raccontare tutto, però, rimane coinvolto improvvisamente in un grave incidente, che di fatto non gli permette di dire ciò di cui è a conoscenza.

Spoiler finale

Nella seconda puntata de Le onde del passato, la protagonista Anna si confronta con Luca. Tuttavia, non riesce ad aprirsi completamente con l’uomo in merito al segreto che custodisce Tamara. Il personaggio principale, infatti, non sa ancora se fidarsi o meno di Luca. Infine, Bonnard inizia a provare attrazione fisica per Anna, ovvero una delle persone coinvolte nell’inchiesta su cui sta lavorando.

Le onde del passato seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Le onde del passato, fiction la cui nuova puntata è visibile il 21 febbraio su Canale 5 e in streaming ed on demand tramite Mediaset Infinity.