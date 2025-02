Serie A, la 26esima giornata: i match di Inter ed Atalanta su Sky, Juve e Napoli solo su DAZN

Venerdì 21 febbraio prende il via la 26esima giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato di calcio procede con un nuovo turno, che potrebbe essere molto importante per la classifica.

Serie A 2024-2025 26esima giornata, gli anticipi

Il primo anticipo della 26esima giornata di Serie A si svolge il 21 febbraio. Alle ore 20:45 è previsto il fischio di inizio dell’incontro fra il Lecce e l’Udinese. I salentini, quindicesimi in classifica, cercano il quarto risultato utile consecutivo, mentre gli ospiti sono decimi ed hanno vinto due degli ultimi tre match disputati.

In seguito, il campionato procede sabato 22 febbraio. Alle 15:00 sono in programma, in contemporanea, due incontri. Il primo è un derby dell’Emilia Romagna ed oppone il Parma, terz’ultimo a rischio retrocessione, al Bologna, in piena lotta per la qualificazione alle competizioni europee. Nel secondo, il Venezia penultimo sfida la Lazio, a caccia di punti preziosi per entrare nella zona Champions.

Alle 18:00, la 26esima giornata di Serie A va avanti con lo scontro fra il Torino e il Milan, che torna in campo dopo l’eliminazione dai playoff di Champions League. Infine, inizia il turno su Sky grazie alla partita fra l’Inter, seconda in classifica, e il Genoa.

Gli altri match

La 26esima giornata di Serie A continua domenica. Alle 12:30, il Como di Cesc Fabregas prova a fermare la corsa della capolista Napoli, reduce da tre pareggi di fila. Alle 15:00, l’Hellas Verona cerca i tre punti contro la Fiorentina. Tre ore più tardi, alle 18:00, c’è il fischio di inizio di Empoli-Atalanta.

L’appuntamento è offerto sia da DAZN che da Sky e potrebbe essere fondamentale per il resto della stagione degli ospiti, che si devono subito rialzare dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Champions. Alle 20:45, il Cagliari cerca il terzo risultato utile consecutivo contro la Juventus di Thiago Motta. Infine, lunedì 24 febbraio, il Monza fanalino di coda è impegnata in trasferta contro la Roma. Il faccia a faccia è visibile sia su Sky che su DAZN.

Serie A 2024-2025 26esima giornata, i telecronisti

Di seguito le voci che raccontano gli appuntamenti in onda su Sky valevoli per la 26esima giornata di Serie A.

Inter-Genoa: Marinozzi e Gobbi;

Marinozzi e Gobbi; Empoli-Atalanta: Polizzi ed Orsi;

Polizzi ed Orsi; Roma-Monza: Compagnoni e Montolivo.

Questi, invece, i telecronisti di DAZN della 26esima giornata di campionato.