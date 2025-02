Miss Fallaci episodi Neve a Hollywood e Il grande amante: trama, cast e curiosità

Martedì 25 febbraio, Rai 1 manda in onda gli episodi Neve a Hollywood e Il grande amante di Miss Fallaci. La fiction, dedicata alla vita privata e lavorativa di Oriana Fallaci, è trasmessa dalle 21:20 circa.

Miss Fallaci Neve a Hollywood, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato Miss Fallaci sono la Minerva Pictures e Paramount Television International Studios. Il titolo, che è stato presentato al Festival del Cinema di Roma, è prodotto con la collaborazione di RedString.

La sceneggiatura è firmata da Viola Rispoli, Tom Grieves, Laura Grimaldi, Alice Urciuolo, Alessandra Gonnella e Miriam Leone. I registi che hanno curato il titolo, invece, sono Luca Ribuoli, Alessandra Gonnella e Giacomo Martelli.

Le riprese si sono svolte a Roma, dove sono stati ricostruite le ambientazioni tipiche di New York. Buoni, ma non esaltanti, gli ascolti che ha ottenuto il titolo sette giorni fa. Il debutto, infatti, ha convinto 3,2 milioni di telespettatori, con il 18,3%.

Miss Fallaci Neve a Hollywood, la trama

Durante Neve a Hollywood di Miss Fallaci, la protagonista Oriana ed Albert Gordon mandano avanti il loro patto. La prima, in particolare, scrive per il secondo degli articoli promozionali ed in cambio ha la possibilità di incontrare alcune delle più importanti star internazionali. Fallaci, grazie a tale accordo, riesce ad entrare nel dietro le quinte di Hollywood ed è in tale periodo che firma dei pezzi entrati nella storia. Ben presto, però, si renderà conto, sulla sua pelle, che tutto ha un prezzo.

Il grande amante, la trama

La seconda serata con Miss Fallaci procede con l’appuntamento Il grande amante. In esso, Oriana si innamora di Alfredo, ma lui decide di tornare a Londra. Lei, allora, è intenzionata a raggiungerlo in Gran Bretagna, ma prima ha un importante lavoro da portare a termine: intervistare Frank Sinatra. Superato un fiasco iniziale, il personaggio principale, interpretato da Miriam Leone, è pronto a partire. Quello che non sa, però, è che Alfredo, a Londra, ha un’altra donna.

Miss Fallaci Neve a Hollywood, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Miss Fallaci, la cui seconda puntata è in onda, su Rai 1, nel prime time di martedì 25 febbraio.