Coppa Italia, il 25 e 26 febbraio gli ultimi quarti di finale: programmazione tv e telecronisti

Martedì 25 e mercoledì 26 febbraio torna la Coppa Italia. In tali date, il massimo torneo nazionale del nostro paese continua con gli ultimi due quarti di finale.

Coppa Italia 25 26 febbraio, chi raggiungerà Milan e Bologna in semifinale

I quarti di finale, così come tutto il resto della competizione, sono visibili in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset. La fase dei quarti è iniziata già ad inizio mese, quando si sono svolti i primi due appuntamenti. In tale occasione, il Milan, di fronte al proprio pubblico allo Stadio San Siro, è riuscito a vincere per tre a uno contro la Roma di Claudio Ranieri.

Il giorno prima, invece, il Bologna, allenato da Vincenzo Italiano, ha eliminato in trasferta, con il risultato di uno a zero, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I match che si svolgono il 25 e il 26 febbraio sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity. Le semifinali sono in programma ad aprile.

Si parte con Inter-Lazio

Il quarto di finale di Coppa Italia del 25 febbraio ha come protagoniste l’Inter e la Lazio. I nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, nonostante un rendimento un po’ altalenante arrivano all’impegno con il morale molto alto: in Serie A, infatti, sono riusciti a scavalcare il Napoli e ad ottenere il primo posto. La Lazio, dal canto suo, è in piena lotta per ottenere un posto nella prossima Champions League e, al contempo, è fra le protagoniste dell’Europa League.

Inter-Lazio inizia alle ore 21:00 ed è inserita nei palinsesti di Canale 5. Coloro che curano il commento sono Massimo Callegari e Massimo Paganin. Al termine del triplice fischio finale, parte, sempre sulla rete ammiraglia del Biscione, lo studio di approfondimento post-partita guidato da Monica Bertini. Con lei, nel ruolo di opinionisti, ci sono Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Coppa Italia 25 26 febbraio, la Juventus contro l’Empoli

Mercoledì 26 febbraio, invece, sempre Canale 5 offre, in diretta e gratuitamente, il faccia a faccia fra la Juventus e l’Empoli. I bianconeri di Thiago Motta sono stati eliminati dalla Champions, ma in campionato sono reduci da quattro vittorie consecutive. Gli ospiti, invece, sono la grande sorpresa del torneo: possono accedere alla semifinale di Coppa, ma in Serie A sono terzultimi e rischiano la retrocessione.

Juventus-Empoli ha come commentatori Riccardo Trevisan e Simone Tiribocchi. La già citata Monica Bertini, in seguito, guida su Canale 5 il post-partita. Gli ospiti di tale spazio sono Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Ivan Zazzaroni e Andrea De Marco.