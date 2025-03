Tradimento, la puntata del 2 marzo: trama, cast e curiosità

Domenica 2 marzo, Canale 5 manda in onda un nuovo appuntamento di Tradimento. La soap opera turca, visibile dal lunedì al sabato in daytime, prende il via alle 21:25 circa, al termine dello show Paperissima Sprint.

Tradimento 2 marzo, regista e dove è girata

Tradimento, nota con il titolo originale Aldatmak, è una realizzazione della società Tims&B Productions. Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul.

La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc, mentre il regista impegnato dietro la macchina da presa è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Bassi, seppur stabili, gli ascolti che la produzione sta ottenendo in prima serata. La puntata di sette giorni fa, ad esempio, ha convinto poco più di 2 milioni di telespettatori, per una share del 13,2%.

Tradimento 2 marzo, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, Elmas cerca, mediante Ozan, delle informazioni in merito al bilancio di Tarik. Alla fine, riesce ad entrare in possesso dei dati e quello che apprende lo lascia di stucco. Tarik, infatti, avrebbe un patrimonio che supererebbe i 20 milioni di dollari. Elmas, allora, si attiva immediatamente per congelare parte del suo conto offshore.

Le questioni economiche, durante l’appuntamento, sono al centro anche delle preoccupazioni della protagonista Guzide. Quest’ultima parla con la sua famiglia e le persone a lei più care, in vista dell’ingente investimento necessario per finalizzare l’apertura di uno studio legale. Nel frattempo, Guzide è sorpresa dall’atteggiamento di Oylum, che sembra avere come unico obiettivo quello di sposarsi il prima possibile. Teme, inoltre, che Tolga possa riconciliarsi con Oltan.

Spoiler finale

Durante Tradimento del 2 marzo, Ozan è in crisi, in quanto si sente responsabile per la destituzione di sua madre. Sceglie, per questo, di accettare un’offerta di lavoro ricevuta da Oltan. Infine, Tarik recupera del denaro dal suo ufficio, subito dopo aver offerto un’ingente somma ad Oylum e ad Ozan, affinché Guzide smetta di intralciare i suoi affari.

Tradimento 2 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è trasmesso su Canale 5 e in streaming ed on demand su Mediaset Infinity a partire dalle ore 21:25 circa.

Vahide Perçin: Guzide;

Ercan Kesal: Ali Sezai;

Mustafa Ugurlu: Tarık;

Yusuf Cim: Ozan;

Cem Bender: Oltan;

Caner Sahin: Tolga;

Feyza Sevil Gungor: Oylum;

Defne Samyeli: Elmas;

Asena Girisken: Yesim;

Cem Surgit: Umit.