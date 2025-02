Tradimento, le puntate dal 24 al 28 febbraio

Da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio, Canale 5 manda in onda cinque nuove puntate di Tradimento. La soap opera turca è visibile tutti i giorni, dalle ore 14:10 alle 14:45 circa.

Tradimento 24 28 febbraio, regista e dove è girata

Tradimento, nota con il titolo originale Aldatmak, è una realizzazione della società Tims&B Productions. Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Durante Tradimento di lunedì 24 febbraio, Ozan nota una ragazza mentre è al bar e rimane colpito dalla sua bellezza. Poco dopo, esce con Mesut e la rivede. Decide, allora, di seguirla e scopre che si sta dirigendo verso la barca di proprietà di Oltan.

Tradimento 24 28 febbraio, la trama

In seguito, durante Tradimento di martedì, Yesim non riesce a mettersi in contatto con Selime, la babysitter alla quale ha affidato Oyku. Il personaggio interpretato da Asena Girisken va in panico e teme sia successo qualcosa di brutto. Molto preoccupata, decide di fare ritorno immediatamente ad Istanbul. Non appena torna in città, si reca subito a casa sua. Qui, però, non trova né Oyku né Selime.

Il mercoledì, Tolga scopre che Behram ha aiutato Oylum a scassinare la casa di Yesim e si ingelosisce. Lei prova a giustificarsi, sostenendo di non dare valore a ciò che è accaduto. Lui, tuttavia, non sembra pensarla allo stesso modo e, furente, decide di allontanarsi.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Nell’episodio del giovedì, Umit è sotto inchiesta per l’accusa di rapimento ai danni di Oyku. A sua volta, Tolga mostra a Guzide e non solo le riprese delle videocamere di sorveglianza della stazione, risalenti al giorno in cui ha perso la vita Burcu. Infine, il venerdì, l’avvocato Elmas incontra Oltan per parlare di Tarik. Oylum, invece, sceglie di pubblicare sui suoi social delle foto e video che li ritraggono insieme ad Oyku e tagga sia Tarik che Yesim.

Tradimento 24 28 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della nuova settimana di programmazione tv italiana di Tradimento, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, dalle ore 14:10 circa.