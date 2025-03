L’Arte della Gioia, la terza puntata: trama, cast e curiosità

Venerdì 14 marzo, su Sky Atlantic, è visibile la terza puntata de L’Arte della Gioia. La serie tv, appartenente al genere drammatico, prende il via alle 21:15 circa.

L’Arte della Gioia terza puntata, regista e dove è girata

Appartenente al genere drammatico, la produzione è realizzata da Sky Studios, in collaborazione con la HT Film. La trama è tratta dall’omonimo romanzo, scritto da Goliarda Sapienza.

Coloro che hanno firmato la sceneggiatura, invece, sono Valeria Golino, Stefano Sardo, Luca Infascelli, Valia Santella e Francesca Marciano. La già citata Valeria Golino, inoltre, ha curato la regia. Le riprese si sono svolte nelle regioni Sicilia e Lazio, concentrandosi soprattutto sui territori che circondano Palermo e Roma.

Con l’appuntamento odierno giunge al termine la prima stagione della serie. Ad oggi, non è chiaro se l’emittente satellitare intenda rinnovare o meno il titolo con una nuova stagione.

L’Arte della Gioia terza puntata, la trama

Durante la terza puntata de L’Arte della Gioia, la serenità fra i protagonisti è destinata a durare poco. Altre minacce, infatti, sono in arrivo e rischiano di provocare non poche tensioni all’interno della villa. La protagonista Modesta, consapevole di ciò che sta per accadere, è costretta a prendere delle decisioni decisamente complesse. Il suo obiettivo, infatti, è quello di non farsi sopraffare dalla Principessa Gaia Brandiforti. Ben presto, però, la situazione è destinata a degenerare e la protagonista, disperata, si ritrova costretta a compiere un gesto estremo. La Principessa vieta al personaggio principale di partire per Catania.

Spoiler finale

Intanto, durante L’Arte della Gioia di oggi, la Principessa e Modesta sono destinate presto a scontrarsi. La protagonista, in particolare, tenta di combattere per non cedere ai voleri del personaggio interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, che continua a voler esercitare un dominio totale sulle sue scelte. Le due hanno dei modi di intendere la vita decisamente molto differenti e solo una è destinata ad avere la meglio, determinando in tal modo il futuro della famiglia Brandiforti. A peggiorare la situazione vi è lo scoppio dell’influenza spagnola.

L’Arte della Gioia terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de L’Arte della Gioia, la cui prima stagione termine oggi, venerdì 14 marzo, su Sky Atlantic e in streaming tramite l’applicazione Sky Go.