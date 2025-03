Serie A 2024-2025, la 29esima giornata: Atalanta-Inter solo su DAZN, Fiorentina-Juve anche su Sky

Venerdì 14 marzo prende il via la 29esima giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato prosegue con altri dieci appuntamenti, tutti visibili in diretta solo su DAZN. La piattaforma satellitare Sky ne trasmette, in co-esclusiva, tre.

Serie A 29esima giornata 2024-2025, gli anticipi

La 29esima giornata di Serie A prende il via il 14 marzo, alle 20:45. In tale orario parte il primo anticipo, visibile sia su DAZN che su Sky. Le protagoniste dello scontro sono il Genoa e il Lecce, sedicesimo classificato e reduce da tre sconfitte consecutive.

Quattro, invece, le partite del campionato inserite nel calendario del sabato. Alle 15:00, in contemporanea, spazio al confronto diretto per la salvezza fra il Monza e il Parma, rispettivamente ultima e quartultima. L’ottima Udinese, decima e rivelazione della stagione, accoglie l’Hellas Verona, che ha perso gli ultimi due incontri disputati.

Alle 18:00, la 29esima giornata di Serie A continua con Milan-Como. I padroni di casa sperano ancora di ottenere un posto nelle coppe europee della prossima stagione. Gli ospiti, invece, cercano punti pesanti per la salvezza. Alle 20:45, il sabato di Serie A giunge al termine con Torino-Empoli, visibile anche su Sky.

I big match della domenica

La 29esima giornata di Serie A si conclude la domenica. Alle 12:30, il Venezia penultimo, dopo tre pareggi di fila, prova a sbloccarsi contro il Napoli, seconda classificata. Alle 15:00 si svolge il confronto molto interessante fra la Lazio, quinta a 51 punti, e il Bologna, sesto con 50 lunghezze. Un’ora più tardi, alle 16:00, le luci dello Stadio Olimpico si accendono per illuminare il faccia a faccia fra la Roma di Claudio Ranieri e il Cagliari di Davide Nicola.

Molto interessante anche la partita delle 18:00. Sia DAZN che Sky offrono, agli abbonati, la sfida fra la Fiorentina, reduce della fatiche in Conference League, e la Juventus. I bianconeri devono tornare subito alla vittoria dopo il crollo di sette giorni fa, quando hanno perso 4 a 1 contro l’Atalanta.

Infine, alle 20:45, l’Atalanta terza in classifica accoglie la capolista Inter. Qualora vincesse, il team di Gasperini eguaglierebbe i punti dei nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi.

Serie A 29esima giornata 2024-2025, i telecronisti

Di seguito il cast dei telecronisti scelti da Sky per la 29esima giornata di Serie A.

Genoa-Lecce: Massara e Gobbi;

Massara e Gobbi; Torino-Empoli: Borghi e Montolivo;

Borghi e Montolivo; Fiorentina-Juventus: Zancan e Marchegiani.

Queste, invece, sono le voci selezionate da DAZN per il prossimo turno di campionato.