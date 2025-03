Tradimento puntata 16 marzo: trama, cast e curiosità

Domenica 16 marzo, Canale 5 è in onda un nuovo appuntamento di Tradimento. La serie tv, che la rete ammiraglia Mediaset trasmette tutti i giorni nel daytime, prosegue con una puntata inedita in prima serata.

Tradimento 16 marzo, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione originale della società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nei pressi di Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Qui è conosciuta con il titolo originale Aldatmak e la prima stagione, attualmente in onda in Italia, è composta da trentacinque puntate, dalla durata di oltre due ore ciascuna. Mediaset ha deciso di suddividere tutti gli appuntamenti, che hanno una durata di circa un’ora.

Tradimento 16 marzo, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, domenica 16 marzo, Sezai parla con Guzide per comunicare la sua decisione. La prima, infatti, manifesta la volontà di partire verso il Canada, con l’intenzione di incontrare la figlia.

Nel frattempo, durante la puntata, un giudice si pronuncia su Yesim. La decisione del tribunale è inflessibile: la sentenza ha confermato nei suoi confronti l’accusa di omicidio premeditato. Inoltre, ha fissato una cauzione dal valore di due milioni e mezzi di lire turche. Tarik, non appena lo viene a sapere, decide di pagare la somma richiesta, liberare Yesim e riportarla a casa.

Spoiler finale

Intanto, a Tradimento del 16 marzo, Elmas fornisce ai giornali scandalistici le foto che ritraggono Oylum e Behram insieme, per poterle utilizzare per il proprio tornaconto per la causa del divorzio. La protagonista Guzide è convocata dal vicepresidente dell’ordine degli avvocati, dopo aver ricevuto una segnalazione sul suo conto. Un cliente, in particolare, l’ha accusata di aver divulgato dei segreti sul suo conto. Guzide aspetta una telefonata da Sezai dal Canada, ma non riesce a mettersi in contatto con lui. Infine, Oylum è disperata e si sfoga con la mamma.

Tradimento 16 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, soap opera in onda oggi, domenica 16 marzo, in prima serata su Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.