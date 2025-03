Tradimento, le trame dal 10 al 15 marzo

Da lunedì 10 a sabato 15 marzo, Canale 5 manda in onda nuovi appuntamenti di Tradimento. La soap opera turca è visibile tutti i giorni, nel daytime, dalle 14:10. Il sabato, invece, il titolo inizia alle 15:05 circa.

Tradimento 10 15 marzo, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione originale della società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nei pressi di Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Durante Tradimento di lunedì 10 marzo, Guzide avverte Yesim: è intenzionata a riprendersi i suoi libri. La donna, non appena ha sentito tale frase, decide di raccogliere tutti i tomi, metterli in uno scatolone ed appiccare il fuoco, proprio di fronte ai giudici.

Ozan, nell’appuntamento del martedì, mette Oylum alle strette e le dice che, se rimarrà con Tolga, lui non farà più parte in alcun modo della sua vita. La protagonista, allora, prova a far riflettere l’uomo, invitandolo a non elargire consigli troppo frettolosi.

Tradimento 10 15 marzo, la trama

La settimana dal 10 al 15 marzo di Tradimento va avanti mercoledì. Nazan, dopo aver ricevuto indicazioni in tal senso da Behram, invita Oylum al locale affinché i due possano passare del tempo insieme. Behram, approfittando di tale incontro, le confessa i suoi reali sentimenti.

Il giovedì, Oltan è finalmente dimesso dall’ospedale e Tolga decide di accompagnarlo all’hotel di Behram. Nella struttura, padre e figlio affrontano un argomento delicato. Tolga, infatti, deve scegliere, ben presto, se preferire il padre o la fidanzata.

Nella puntata in onda il venerdì, invece, Tarik minaccia Elmas. L’uomo minaccia di stroncarle la carriera qualora non smettesse di creargli dei problemi. Poi apprende i tanto attesi di test di paternità e scopre che Melis non è sua figlia.

Cosa è successo il sabato

Infine, durante Tradimento di sabato 15 marzo, Zelis ed Ozan denunciano, dopo varie disavventure, il furto della macchina. Guzide, invece, fa visita a Yesim, che in seguito deve fare i conti con le dichiarazioni di Tarik.

Tradimento 10 15 marzo, il cast

