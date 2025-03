Belcanto episodi Viva Verdi e Va pensiero su Rai 1: trame, cast e curiosità

Lunedì 17 marzo, su Rai 1, sono in onda gli episodi dal titolo Viva Verdi e Va pensiero di Belcanto. La prima stagione della fiction, con gli appuntamenti odierni, giunge al termine.

Belcanto Viva Verdi, regista e dove è girata

Il titolo è una co-produzione originale di Rai Fiction e Lucky Media. Le due società l’hanno realizzata con la collaborazione di Umedia.

Il soggetto originale è di Federico Fava, Antonio Manca e Mariano Di Nardo. Coloro che firmano la sceneggiatura, invece, sono Andrea Valagussa, Federico Fava, Antonio Manca e Mariano Di Nardo. La regia è firmata da Carmine Elia. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, fra cui quelle delle regioni Campania e Lazio.

Molto buoni gli ascolti della serie. La puntata di sette giorni fa, ad esempio, ha convinto 3 milioni e mezzo di spettatori, con il 20,2%. Al momento non è noto se la Rai voglia realizzare una eventuale seconda stagione. Visti i buoni risultati, comunque, è immaginabile che la trama possa avere un continuo.

Belcanto Viva Verdi, la trama

Durante Viva Verdi di Belcanto, Enrico, dopo il gesto che ha compiuto, deve scappare dagli austriaci, che lo stanno ricercando. L’uomo sceglie, così, di nascondersi momentaneamente, ma viene fermato da Carolina, che è ancora sconvolta dopo il tradimento che ha subito da Antonia. Inoltre, Enrico può contare sull’aiuto di Saverio, mentre Giacomo è chiamato a una dura scelta fra la carriera artistica e la vita sentimentale. Antonia, intanto, si prepara per lo spettacolo La Cenerentola.

Va pensiero, la trama

L’ultima serata in compagnia di Belcanto giunge al termine con l’appuntamento Va pensiero. Giuseppe Verdi propone a Carolina di interpretare il personaggio di Fenena nell’opera Nabucco. Lei, però, decide di stare al fianco di Enrico nella lotta contro gli austriaci. Maria non condivide tale decisione e prova a convincerla del contrario, consapevole che tale lavoro può essere una svolta per la carriera della giovane nel mondo della musica. Chi è disposta a fare di tutto per tale ruolo, invece, è Antonia.

Belcanto Viva Verdi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Belcanto, fiction la cui quarta ed ultima puntata è visibile oggi, lunedì 17 marzo, a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.