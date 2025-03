Stasera in tv martedì 18 marzo 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 18 marzo 2025. Su Rai2, il comedy show condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 18 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova stagione del telefilm Morgane – Detective geniale, con Audrey Fleurot. Due episodi: il primo s’intitola, “Fronte-Retro”. La gravidanza sconvolge la quotidianità di Morgane (Audrey Fleurot). Il nuovo caso di cui si deve occupare è l’omicidio di una casalinga trovata morta dal marito. L’indagine prende una svolta decisiva quando si scopre che la vittima aveva una doppia vita. A seguire, il secondo episodio, “ISO 8601”. All’ospedale per un’ecografia, Morgane si ritrova su una scena del crimine: un medico è stato assassinato a colpi di estintore nel suo studio all’interno della struttura. L’indagine prende presto una strana piega.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Dal Teatro Delle Vittorie di Roma all’Auditorium Rai di Napoli nel giro di pochi minuti: è la magia della televisione che ogni martedì sera permette a Stefano De Martino di passare da “Affari tuoi” a “Stasera tutto è possibile” con un semplice click del telecomando. Stasera una nuova puntata tutta da ridere.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Le Ragazze. Tra le Ragazze di stasera c’è Ida Montanari, nata a Roma nel 1945. Dopo aver frequentato un corso per truccatori, ottiene il suo primo contratto di lavoro in Rai nel 1966 e, qualche anno dopo, inizia a collaborare con Alighiero Noschese. La sua storia, come le altre, è introdotta da Francesca Fialdini.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Rispetto agli altri talk show di approfondimento in onda su Rete 4 quello di Bianca Berlinguer si distingue per la presenza di alcuni giornalisti e opinionisti poco presenti nei programmi Mediaset. Tra gli altri, Andrea Scanzi, firma del quotidiano “Il Fatto Quotidiano”, e Concita De Gregorio.

Su Italia 1, alle 21.20, il varietà Le Iene Show. Nella puntata “leggera” del martedì il programma condotto da Veronica Gentili propone, tra l’altro, le nuove puntate del format di Nicolò De Devitiis “48 ore”, che permette di conoscere da vicino le stelle dello spettacolo e dello sport. Inoltre, “Questa la so”, che mette in palio mille euro.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Sotto la lente d’ingrandimento di Giovanni Floris c’è spesso l’azione del governo Meloni. Questa sera si potrebbe riparlare della proposta Ue per la creazione di un esercito europeo di difesa e della posizione italiana sulla questione.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Questa sera al ristorante di Flavio Montrucchio l’atmosfera è magica. Andrea Sestieri, un mago di fama internazionale, passerà tra i tavoli delle coppie di single per misurare il loro grado di connessione e sintonia attraverso dei giochi di prestigio.

I film di questa sera martedì 18 marzo 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Antoine Fuqua, The Equalizer – Il vendicatore, con Denzel Washington. L’ex agente della Cia Robert McCall si è ritirato in solitudine. Quando conosce Alina, una giovane prostituta russa tiranneggiata dal suo protettore, decide di darle una mano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Jon Favreau, Chef – La ricetta perfetta, con Jon Favreau, Sofìa Vergara. Il cuoco Carl perde improvvisamente il lavoro. Così, insieme all’ex moglie, al migliore amico e suo figlio apre un chiosco ambulante. Riscoprirà la passione per la cucina e anche l’amore.

Su Canale 5, alle 21.20, il film d’azione del 2023, di Louis Leterrier, Fast X, con Vin Diesel, Jason Momoa, Jason Statham. Ancora una volta Dominic Toretto (Vin Disel) si vede costretto a rinviare la pensione perché una nuova minaccia incombe sulla sua famiglia allargata. La cyberterrorista Cipher ha infatti unito le forze con il figlio del narcotrafficante brasiliano Hernan Reyes, in cerca di vendetta per la morte del padre.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2022, di Felix Van Groeningen, Le otto montagne, con Luca Marinelli, Alessandro Borghi. Pietro e Bruno, amici d’infanzia diventati ormai uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai rispettivi padri. Finiranno, però, per tornare sulla via di casa.

Su Nove, alle 21.30, il film thriller del 2016, di Jodie Foster, Money Monster – L’altra faccia del denaro, con George Clooney. Lee Gates è il conduttore di uno show tv sulmondo della finanza, dove consiglia investimenti al pubblico. Un giorno, però, un giovane entra nello studio e lo prende in ostaggio.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1956, di Stuart Heisler, Le colline bruciano, con Natalie Wood, Tab Hunter. Trace vuole vendicare il fratello, ucciso dal ricco Sutton. Quando si scontra con l’uomo, per difendersi lo ferisce. Costretto a fuggire, Trace viene aiutato dalla giovane Maria.

Stasera in tv martedì 18 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Gabriele Muccino, Fino alla fine, con Saul Nanni, Elena Kampouris. Sophie, giovane americana, è in vacanza a Palermo con la sorella Rachel. L’ultimo giorno del suo soggiorno in Sicilia, la ragazza incontra Giulio: saranno proprio queste 24 ore a cambiare il corso della sua vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Kirill Serebrennikov, Limonov, con Ben Whishaw, Viktorija Mirosnicenko. La vera storia del poeta e oppositore russo Eduard Limonov, diventato famoso grazie alle sue pubblicazioni in Francia fino a fondare un partito che si definisce bolscevico e nazionalista.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2003, di Richard Linklater, School of rock, con Jack Black, Joan Cusak. Dewey Finn, un fanatico della musica rock, viene assunto per un equivoco come supplente in una scuola. Trasmetterà agli alunni la sua passione, ma seminerà il panico tra i genitori.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Patty Jenkins, Wonder Woman, con Gal Gadot. Nel 1917 la principessa amazzone Diana, armata del Lazo della Verità, lascia l’isola di Themyscira con il soldato americano Steve Trevor. Insieme affronteranno il dio della guerra Ares, deciso ad annientare l’umanità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 18.55, il film western del 2015, di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Kurt Russell, Samuel Leroy Jackson, Tim Roth. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domingray sono diretti a Red Rock. Ma una tempesta di neve li blocca in una stazione di cambio sperduta tra le montagne.