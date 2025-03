Gangs of Milano, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Martedì 18 marzo, Sky presenta in conferenza stampa la serie Gangs of Milano. Il titolo Sky Original, prodotto da Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint Film, esordisce il 21 marzo prossimo. All’incontro presenzia il regista Ciro Visco. Inoltre, ci sono gli attori protagonisti Laura Osma, Andrea Dodero, Alessandro Piavani, Salmo, Alessandro Tedeschi, Fahd Triki e Noè Batita.

Gangs of Milano conferenza stampa, inizia l’incontro

Prende il via l’incontro. Si parte con il trailer della produzione e, dopo le presentazioni del caso, il microfono passa a Nils Hartmann. Il produttore di Sky Studios racconta: “Abbiamo deciso di raccontare un lato diverso di Milano. Ciro Visco ha preso in mano il timone del progetto e ha fatto crescere tutti, compresi gli attori. Siamo contenti perché Gangs of Milano arriva dopo M Il figlio del secolo e L’Arte della Gioia, altri due gioiellini”.

Il regista Ciro Visco: “Nils ci ha lanciato una provocazione, ovvero ritrovare i personaggi che già conoscevamo a qualche anno di distanza. Questa domanda ha generato la seconda stagione. Io ho preso i protagonisti già noti, li ho inseriti nel loro contesto. Ci sono anche nuovi personaggi, che fanno esplodere gli equilibri e provocano una serie di eventi concatenati“.

La conferenza stampa di Gangs of Milano procede con lo sceneggiatore Paolo Vari. Quest’ultimo afferma: “Per scrivere la sceneggiatura abbiamo preso spunto da fatti reali, che abbiamo usato come punto di partenza per creare le narrazioni. Rispetto a Blocco la storia si è indurita, ma è inevitabile visto che si è indurito anche il mondo reale“.

Intervengono gli attori

La conferenza stampa di Gangs of Milano prosegue con gli attori. Si parte da Salmo: “Interpretare i personaggi è la distruzione completa dell’ego e per un rapper è molto difficile riuscire a farlo. Recitare mi ha aiutato molto nella vita, mi ha fatto abbassare la cresta. L’evoluzione di Snake va di pari passo con la mia“.

Laura Osma: “Dar vita a Bea è difficile. Lei è immersa in un mondo maschile, è una leader che capisce come comportarsi per riuscire a sopravvivere in quella realtà“. Andrea Dodero: “Mahdi vuole fuggire e trovare il proprio posto nel mondo, ma si ritrova, pur non volendo, ad essere il leader del Blocco”.

Alessandro Piavani: “Gli sceneggiatori sono stati bravissimi, ho ritrovato il mio Ludo in una situazione completamente diversa. Mi sono ritrovato ad interpretare una sorta di nuovo personaggio e da attore è stato un lavoro bellissimo. Nel capitolo iniziale amava il mondo della Milano da bere, mentre nei nuovi episodi prova disgusto per quell’ambiente e prova ad utilizzarlo a suo favore“.

Gangs of Milano conferenza stampa, i nuovi personaggi

Il microfono, nella conferenza stampa di Gangs of Milano, torna al regista: “Per la Kasba, collettivo giovane e caotico, abbiamo scelto di effettuare un casting per le strade. Abbiamo cercato attori che conoscevano il contesto in cui è ambientata la serie“. La scelta, alla fine, è ricaduta su Fahd Triki e Noé Nouh Batita. Entrambi mostrano grande entusiasmo per l’avventura, definendo l’esperienza “fantastica”.

Iniziano le domande dei giornalisti. Salmo sulle condizioni di vita di Milano: “Ci ho vissuto quindici anni e nel tempo è cambiata molto, così come Londra. La fotografia che restituisce Gangs of Milano è molto realistica”. Ciro Visco: “La nostra è una serie di personaggi e conflitti, oltre che di scelte. Le similitudini con Gomorra? Dal punto di vista della storia non ne vedo”.

Ancora Salmo: “La musica è fondamentale nel cinema. In questo progetto abbiamo deciso di accompagnare le immagini soprattutto a rap e trap, mentre nel sesto episodio abbiamo dato un vestito musicale più elegante, verso il genere jazz, con musiche risuonate direttamente da noi”. Noé Nouh Batita: “Per noi la musica è un modo per raccontare noi stessi e per esprimerci“.