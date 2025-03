Grande Fratello, puntata 17 marzo: Javier eliminato ma ripescato, fuori Tommaso

Nuove eliminazioni, scontri e sorprese. Nella puntata del 17 marzo del Grande Fratello sono accaduti vari eventi, come la definitiva uscita di Tommaso.

Grande Fratello 17 marzo, la rottura fra Tommaso e Mariavittoria

Al Grande Fratello di oggi si è parlato della rottura fra Tommaso e Mariavittoria. In settimana, lei ha avuto un momento di svago, all’interno della vasca da bagno, con Zeudi e tale gesto ha fatto infuriare Franchi. Lei lo rimprovera di non avere leggerezza, mentre lui se la prende con la finalista, rea di aver insinuato che Mariavittoria possa provare attrazione per le donne.

Durante la puntata, poi, Shaila e Lorenzo sono rimasti da soli nel soggiorno ed hanno avuto un duro scontro. L’ex Velina lo ha definito “infantile”. Alla diatriba si è aggiunta, dallo studio, Stefania Orlando, che parlando con Gatta le ha chiesto se la rottura con Spolverato sia una mossa strategica, visto che non è riuscita ad accedere ancora alla finale.

Eliminato (e ripescato) Javier

In seguito, Javier ed Helena hanno avuto una discussione a causa della gelosia di lui per il riavvicinamento fra la concorrente e Lorenzo Spolverato.

Dopo una sorpresa per Tommaso, che ha riabbracciato il padre, Signorini ha letto l’esito del televoto. Il concorrente più votato è Chiara con il 36,3%, seguita da Helena al 25,1% e Shaila con il 18,2%. Dietro si posiziona Mariavittoria con il 10,4%. Colui che ha raccolto meno preferenze è Javier, eliminato con il 10,1%.

Il partecipante, tuttavia, ha il bonus ed ha la possibilità di rientrare, in qualità di ripescato, nel gioco. Helena ha avuto un nuovo diverbio con Zeudi e quest’ultima ha ricevuto dure critiche anche da Tommaso, Federico e Lorenzo, che hanno notato nella giovane un comportamento diverso da quando ha saputo di essere in finale.

Grande Fratello 17 marzo, fuori Tommaso

Al Grande Fratello del 17 marzo si è svolta una seconda eliminazione, arrivata con un televoto flash. I finalisti hanno dovuto pescare un piramidale e Lorenzo ha trovato quello con la base d’oro. Spolverato ha così iniziato una catena di salvataggio, dalla quale rimangono esclusi Tommaso e Mariavittoria. I due hanno portato con loro al televoto Chiara. Pochi minuti dopo è comunicato il risultato: l’eliminato, con il 25,23% dei voti, è Tommaso.

Infine, la lunga diretta è giunta al termine con le consuete nomination. Gli inquilini hanno deciso di punire Helena, Shaila e Giglio. La persona che raccoglie meno consensi, durante la semifinale di lunedì prossimo, deve abbandonare per sempre la trasmissione.