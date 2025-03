Segreti e Scommesse: intrighi e rivelazioni nella nuova serie tv Netflix

Netflix propone la serie tv dal titolo Segreti e Scommesse. Si tratta di un prodotto di genere giallo con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Turchia. L’anno di realizzazione è il 2025 e la prima stagione della serie si compone di otto episodi in totale, ognuno della durata di 45 minuti circa.

Segreti e Scommesse film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Hakan Algül. Protagonisti principali sono Isa e Refik interpretati rispettivamente da Ata Demirer e Ugur Yücel. Nel cast anche Esra Bilgiç nel ruolo di Seda.

Le riprese si sono svolte in Turchia, in particolare a Istanbul e zone limitrofe nel territorio del Bosforo.

La produzione è della OGM Pictures in collaborazione con Netflix e Ay Yapım.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Bir İhtimal Daha Var.

Segreti e Scommesse – trama della serie tv in onda su Netflix

Isa, un tempo re incontrastato del mondo delle scommesse sportive, è ora un’ombra di se stesso. La sua leggendaria abilità di prevedere i risultati, un dono ereditato dal padre, lo aveva portato alla fama e alla ricchezza. Ma come ogni impero, anche il suo ha iniziato a vacillare. Le sue previsioni, un tempo infallibili, sono diventate sempre più errate, trasformando i suoi fedeli seguaci in nemici furiosi. Licenziato dal suo lavoro di giornalista sportivo, sommerso dai debiti e perseguitato da creditori minacciosi, Isa è sull’orlo del baratro.

In questo momento di disperazione, il destino gli riserva un incontro tanto bizzarro quanto inaspettato. Refik, un carismatico uomo d’affari con un passato avvolto nel mistero, appare nella sua vita. C’è solo un piccolo, ma fondamentale, dettaglio: Refik è morto. Il suo spirito, intrappolato tra il mondo dei vivi e quello dei morti, ha bisogno dell’aiuto di Isa per risolvere un mistero che lo tormenta anche nell’aldilà: la sua stessa morte.

Refik, consapevole del talento di Isa, gli offre una via d’uscita dai suoi problemi. In cambio, Isa dovrà usare le sue capacità investigative per scoprire chi lo ha assassinato e perché. Inizia così un’alleanza improbabile e tragicomica. Isa, scettico e riluttante, si trova catapultato in un mondo di intrighi e pericoli, guidato da un fantasma che conosce i segreti più oscuri della città.

Spoiler finale

Mentre Isa segue le tracce dell’assassino di Refik, si imbatte in una serie di personaggi ambigui e situazioni pericolose. Ogni indizio lo porta sempre più vicino alla verità, ma anche sempre più vicino al pericolo. Nel frattempo, il rapporto tra Isa e Refik si evolve, passando dalla diffidenza iniziale a una sorta di amicizia post-mortem. Isa, un uomo che ha sempre vissuto di certezze e statistiche, si trova a confrontarsi con l’ignoto e l’imponderabile, mentre Refik, un uomo che ha sempre controllato ogni aspetto della sua vita, deve accettare la sua impotenza e affidarsi a un vivo per ottenere giustizia.

La ricerca della verità diventa per Isa una sorta di redenzione, un modo per dare un senso alla sua vita, che sembrava ormai priva di scopo. E per Refik, risolvere il mistero della sua morte è l’unico modo per trovare la pace e lasciare che la sua anima riposi in pace.

Segreti e Scommesse: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Segreti e Scommesse e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori