My Home My Destiny, le trame dal 17 al 21 marzo

Da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, Canale 5 manda in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera è proposta, tutti i giorni, dalle ore 16:50 circa.

My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir. Tutti gli appuntamenti hanno una durata di circa 15 minuti.

Nel corso di My Home My Destiny di lunedì 17 marzo, la protagonista Zeynep sostiene ed incoraggia la sorella. Inoltre, le propone anche di aiutarla, impegnandosi nella fondazione che è stata creata in collaborazione con Nermin.

Durante l’appuntamento di martedì, Gulbin confida a Zeynep di non avere ancora ben chiaro chi lei sia effettivamente. La prima, in particolare, ammette di avere ancora difficoltà a causa di ciò che ha dovuto affrontare quando aveva solamente quindici anni.

Il mercoledì, Zeynep continua ad essere molto impegnata all’interno della fondazione. L’attività, infatti, si appresta a compiere un passo molto importante, incentrato sul favorire l’emancipazione femminile. La protagonista sostiene la necessità di cambiare il modo di vedere le donne, che continuano ad essere sottomesse al volere degli uomini.

Durante l’episodio di My Home My Destiny, quando tutte le persone più vicine a Zeynep si riuniscono per partecipare all’evento in cui verranno annunciate novità importanti in merito alla fondazione. Nuh, invece, deve fare un annuncio molto atteso.

Infine, la settimana con la soap termina con l’episodio del venerdì. Altre notizie sono destinate a creare stupore nei personaggi principali. Emine, infatti, parla con Savas e la invita a trasferirsi da lei.

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 16:5o circa su Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.