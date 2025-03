Da lunedì 24 a domenica 30 marzo, Rete 4 manda in onda nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap opera spagnola è proposta tutti i giorni, in prima visione, dalle 19:30 circa.

Realizzata dalle società Studio Canal e Bambù Producciones, la serie è originaria della Spagna, dove si sono svolte anche le riprese. In particolare, i set sono stati montati nei territori adiacenti alla capitale Madrid. Colui che ha ideato il titolo è Josep Cister Rubio. La regia, invece, è curata da Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega.

Ne La Promessa del 24 marzo, nella tenuta continua ad essere forte l’entusiasmo per il ritorno di Manuel e Curro. I due, infatti, sono riusciti a tornare in patria sani e salvi, dopo la guerra. Intanto, Petra è disposta a tutto pur di scoprire la verità su Jana e Maria.

Il martedì, Catalina racconta a Manuel che è stata Cruz ad aver informato la stampa in merito alla rottura del suo fidanzamento con Pelayo.

La settimana dal 24 al 30 marzo de La Promessa procede mercoledì. Lorenzo parla con Alonso, al quale fa alcuni riferimenti strani in merito a Maria Antonia. Il marchese, preoccupato, si reca dalla donna per avere spiegazioni.

Il giovedì, la querelle fra Maria Antonia e Alonso continua a tenere banco. Lei prova a tenere nascosto il suo interesse, ma è palese che provi fastidio nel vedere la vicinanza fra l’uomo e Cruz. Nel frattempo, Adriano confessa a Catalina ciò che prova per lei.

Nella puntata del venerdì, Martina teme che Juana possa compiere nuove aggressioni. Per tale motivo, nonostante i suoi gesti folli, la giovane la asseconda.

Ne La Promessa di sabato, Curro decide di prendere l’iniziativa. Si reca di nascosto in manicomio e, con la complicità di Manuel, va a prendere Martina. Infine, la domenica, Catalina accetta l’invito di Manuel a partecipare alla cena di bentornato, ma si presenta all’incontro con Adriano.

