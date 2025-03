La Promessa, le trame dal 17 al 23 marzo: Curro e Manuel tornano dal fronte

Da lunedì 17 a domenica 23 marzo, continua la programmazione tv de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile tutti i giorni, su Rete 4, dalle ore 19:30 circa.

La Promessa 17 23 marzo, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì, Petra decide di parlare con Gregorio dei suoi sospetti in merito alla morte di Pia. I due, allora, decidono di indagare insieme, per scoprire se la vecchia governante sia effettivamente scomparsa.

Nella puntata del martedì, Petra confessa a Cruz di non sapere nulla sulle cause di avvelenamento di Ayala. Virtudes, intanto, riferisce a Simona che Petra ha scoperto la sua intenzione di lasciare la tenuta.

La Promessa 17 23 marzo, le trame

La settimana dal 17 al 23 marzo procede il mercoledì. Alonso desidera avere informazioni in più merito ai bombardamenti francesi che hanno colpito la zona nella quale si trovano Curro e Manuel. Gregorio fa una importante scoperta in merito alla morte di Pia e decide di mettere subito al corrente del fatto Petra.

Durante l’appuntamento del giovedì, Martina, nella struttura in cui è rinchiusa, subisce un’aggressione dalla compagna di stanza Juana. La giovane, per fortuna, non rimane ferita, ma tale notizia desta grande preoccupazione.

Nell’episodio del venerdì, Virtudes mente a Don Ricardo e la relazione fra Catalina ed Adriano si fa sempre più intima.

Cosa succede il sabato e la domenica

Ne La Promessa di sabato, Ricardo dà una bella notizia a tutta la servitù. Curro e Manuel, infatti, sono finalmente tornati dal fronte e stanno bene. Tale annuncio desta grande gioia nella tenuta. La domenica, infine, Curro è sconvolto quando scopre che Martina è rinchiusa forzatamente in un sanatorio. Chiede spiegazioni ed Ayala lo informa del presunto tentativo di avvelenarlo con la cicuta.

La Promessa 17 23 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.