Amazon Prime Video ha annunciato di essere a lavoro su L’Estate nei tuoi occhi 3. La terza sarà l’ultima stagione della serie.

L’Estate nei tuoi occhi 3, gli appuntamenti visibili da luglio

Le società che curano la produzione del nuovo capitolo sono Amazon MGM Studios e Wiip. La piattaforma di intrattenimento streaming, che poche ore fa ha pubblicato le prime immagini delle puntate inedite, ha esordito nell’estate del 2022. Nel giro di pochi giorni, la serie ha ottenuto milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, diventando una delle più viste.

Tale successo è ulteriormente aumentato nella seconda stagione, rilasciata nel 2023 e che a soli tre giorni dal lancio ha più che raddoppiato i telespettatori del capitolo d’esordio. Le riprese si sono svolte, come sempre, a Cousins Beach, negli Stati Uniti.

L’Estate nei tuoi occhi 3, regista e sceneggiatori

L’Estate nei tuoi occhi 3 è rilasciata il prossimo luglio. Oltre che in Italia, la serie sarà distribuita, in esclusiva, in tutti i 240 paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

I produttori esecutivi che lavorano al progetto sono Jenny Han, Sarah Kucserka, Karen Rosenfelt, Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen. La sceneggiatura, invece, è firmato da Jenny Han e Karen Rosenfelt.

La terza ed ultima stagione è composta da undici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti.

La trama

Con la terza stagione de L’Estate nei tuoi occhi si concludono le avventure con protagonista Isabel Conklin, conosciuta da tutti con il soprannome Belly. La giovane, che ha il volto di Lola Tung, è al centro di un triangolo amoroso che coinvolge i fratelli Conrad e Jeremiah Fisher, che invece sono interpretati da Christopher Briney e Gavin Casalegno.

La storia riprende proprio dove si era interrotta due anni fa. Conrad ha confidato i propri sentimenti verso Belly, che tuttavia sembra aver scelto Jeremiah, con il quale ha fatto ritorno a Philadelphia. Al tempo stesso, dopo tante incomprensioni, sembra essere tornato il sereno nel rapporto fra Steven e Taylor, che finalmente hanno ammesso di provare un’attrazione reciproca.

Tutti questi rapporti sono destinati, nei nuovi appuntamenti, ad evolvere profondamente.

L’Estate nei tuoi occhi 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de L’Estate nei tuoi occhi 3, al via a luglio su Amazon Prime Video.