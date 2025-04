Prime Video propone la serie tv dal titolo The Bondsman. Si tratta di un prodotto di genere horror con atmosfere comedy.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2025 e la prima stagione della serie si compone di otto episodi in totale, ognuno della durata di 45 minuti circa.

The Bondsman film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Grainger David. Protagonisti principali sono Hub Halloran e Maryanne interpretati rispettivamente da Kevin Bacon e Jennifer Nettles. Nel cast anche Beth Grant nel ruolo di Kitty.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a Grantville e zone limitrofe nel territorio della Georgia.

La produzione è della Blumhouse Television in collaborazione con Amazon Studios e CrimeThink Production Company.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

The Bondsman – trama della serie tv in onda su Prime Video

In un’atmosfera intrisa di soprannaturale e note country malinconiche, la trama segue le vicende di Hub Halloran, un cacciatore di taglie dal passato oscuro, interpretato da Kevin Bacon. La sua vita, segnata da violenza e scelte sbagliate, viene bruscamente interrotta quando un regolamento di conti lo porta alla morte in una remota cittadina del Texas. Tuttavia, il Diavolo in persona, attratto dalla sua anima tormentata, gli offre una seconda possibilità: tornare sulla Terra per catturare i demoni fuggiti dall’Inferno.

Hub, riluttante ma spinto da una forza oscura, accetta il patto. Il suo ritorno, però, non è privo di conseguenze: la sua famiglia, da cui si era allontanato anni prima, lo guarda con sospetto e risentimento. La moglie, Sarah, lo accusa di aver distrutto la loro vita con la sua ossessione per la caccia ai criminali, mentre il figlio adolescente, Jake, lo vede come un estraneo pericoloso. Vivono tutti nella piccola città di Harmony Creek.

Mentre Hub insegue i demoni, ognuno legato a un peccato capitale, è costretto a confrontarsi con i suoi errori. I demoni, infatti, si nutrono delle debolezze umane, amplificando i lati oscuri di chi li circonda. Hub realizza che la sua stessa anima è corrotta dagli stessi peccati che sta combattendo: l’ira, l’avidità, la lussuria.

La caccia ai demoni diventa così un viaggio di redenzione personale. Ogni demone catturato è un passo verso la purificazione della sua anima. Nel frattempo, Hub cerca di ricostruire il rapporto con la sua famiglia, ma il suo passato lo perseguita. Sarah, nonostante il dolore, inizia a vedere un barlume di cambiamento in lui, mentre Jake, attratto dal lato oscuro del padre, rischia di seguire le sue orme.

La situazione precipita quando Hub scopre che il Diavolo lo ha ingannato. La sua “seconda possibilità” era in realtà una trappola per scatenare l’Inferno sulla Terra. I demoni catturati, invece di essere imprigionati, sono diventati portali per l’esercito infernale, pronti ad invadere la cittadina di San Angelo.

Spoiler finale

Nell’epico scontro finale, Hub è costretto a scegliere: consegnare la sua anima al Diavolo per salvare la sua famiglia o ribellarsi e condannare il mondo alla distruzione. In un atto di estremo sacrificio, Hub sceglie la seconda opzione. Utilizzando le sue abilità di cacciatore e la sua conoscenza dei demoni, riesce a chiudere i portali, rispedendo l’esercito infernale nell’abisso.

Ferito mortalmente, Hub trova la redenzione tra le braccia della sua famiglia, in un campo fuori Abilene. Sarah e Jake, finalmente, vedono l’uomo che avrebbe potuto essere. La sua anima, purificata dal sacrificio, trova la pace eterna, mentre le note di una triste ballata country risuonano nell’aria, accompagnando la sua dipartita.

The Bondsman: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv The Bondsman e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori