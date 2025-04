Un viaggio inedito nel cuore del Canada più remoto con “North of North”, la nuova serie TV comedy che ha fatto il suo debutto su Netflix il 10 aprile 2025. Questa co-produzione canadese, nata dalla collaborazione tra CBC e APTN, e ora disponibile globalmente sulla piattaforma streaming, offre uno sguardo fresco, divertente e profondamente umano sulla vita in una piccola comunità Inuit. Creata da Stacey Aglok MacDonald e Alethea Arnaquq-Baril, “North of North” non è solo una commedia, ma anche un’esplorazione autentica di una cultura raramente rappresentata in televisione.

North of North – la trama

La serie ci trasporta nell’immaginaria cittadina di Ice Cove, situata nel territorio di Nunavut, anche se le riprese si sono svolte nella reale Iqaluit, capitale del Nunavut. In questo contesto unico, dove la natura selvaggia e incontaminata fa da sfondo a dinamiche comunitarie intense e spesso esilaranti, seguiamo le vicende di Siaja (interpretata con talento da Anna Lambe).

Siaja è una giovane madre Inuit in piena crisi esistenziale. Stufa di un matrimonio che la soffoca con il “golden boy” locale, Ting, Siaja compie un gesto impulsivo e molto pubblico che la porta a dover ridefinire completamente la sua vita in una comunità dove i segreti non esistono e il gossip è all’ordine del giorno. La sua è una storia di emancipazione femminile, di ricerca della propria identità e del desiderio di rompere con le aspettative sociali che spesso imprigionano le donne nelle piccole comunità.

North of North – quanti episodi

La prima stagione della serie si compone di 8 episodi da 30 minuti. Ideata/prodotta da Stacey Aglok MacDonald e Alethea Arnaquq-Baril, con produzione esecutiva di Miranda de Pencier, Anya Adams, Susan Coyne e Garry Campbell. Regia di Anya Adams.

Un cast corale molto variegato

A dare vita a questo affresco comunitario troviamo un cast eccezionale, che mescola volti noti e talenti locali, conferendo autenticità e freschezza alla narrazione: