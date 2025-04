Giovedì 10 aprile prosegue l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti con gli episodi Aiutami e Rewind. La fiction è proposta su Rai 1 dalle ore 21:20 circa.

Che Dio ci aiuti Aiutami, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Che Dio ci aiuti 8 sono la Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia, e Rai Fiction.

Ideata da Carlotta Ercolino, la sceneggiatura è di Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino ed Umberto Gnoli. La regia è firmata da Francesco Vicario. Le riprese si sono svolte fra Roma ed Assisi.

Molto buoni gli ascolti ottenuti dalla produzione la scorsa settimana. La puntata, infatti, è cresciuta notevolmente, superando i 4 milioni di telespettatori con il 23,4% di share. Si tratta di un balzo di circa 400 mila spettatori e di oltre il 2% di share rispetto all’appuntamento precedente.

Che Dio ci aiuti Aiutami, la trama

Durante la puntata Aiutami di Che Dio ci aiuti, Azzurra e Lorenzo indagano insieme su un presunto caso di violenza domestica. Cristina, intanto, si allontana da Pietro, mentre per Olly inizia una fase di grande riflessione. Il personaggio, che ha il volto di Ludovica Ciaschetti, pensa in modo approfondito al rapporto fra lei ed Edoardo. Inoltre, Melody ha dei problemi con Priscilla, la fidanzata di Corrado, e dubita della sincerità della sua compagna.

Rewind, la trama

La serata con Che Dio ci aiuti va avanti con l’episodio dal titolo Rewind. In esso, Cristina è preoccupata perché si è cacciata in un guaio decisamente grosso. Azzurra decide di starle vicino in un momento tanto complesso.

La protagonista, poi, parla con Lorenzo e decide di raccontare, a quest’ultimo, il segreto di Serena. Tale rivelazione è destinata a sconvolgere il già fragile equilibrio presente all’interno della casa famiglia. Infine, le porte dell’istituto presto si aprono per un nuovo ospite, destinato a creare scompiglio.

Che Dio ci aiuti Aiutami, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, che procede con due nuovi appuntamenti nella giornata odierna, giovedì 10 aprile, dalle ore 21:20 circa, su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand su Rai Play.