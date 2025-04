Venerdì 11 aprile, Sky Atlantic propone l’ultima puntata di Gangs of Milano. La serie, dalle 21:10 circa, è in onda in contemporanea anche su Sky Cinema Uno.

Gangs of Milano ultima puntata, regista e dove è girata

Gangs of Milano, produzione Sky Original, è realizzata dalle società Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint. Il progetto, inoltre, ha goduto del sostegno della Film Commission Torino Piemonte e il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 – bando Piemonte Film TV Fund.

La sceneggiatura della serie è firmata da Paolo Vari, Ivano Fachin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi e Ciro Visco. Quest’ultimo, inoltre, ha curato la regia. Le riprese, oltre che a Milano, si sono svolte anche a Torino.

Gangs of Milano ultima puntata, la trama

Nel corso del finale di stagione di Gangs of Milano, i protagonisti sono fortemente preoccupati, soprattutto a causa delle minacce, sempre più pressanti, rivolte alla Misa. Bea, Mahdi e Ludo si incontrano e studiano insieme un piano per cercare di vendicarsi di Lorenzo. I tre sono d’accordo: questa sarà la loro ultima missione, poi se ne andranno via insieme.

Bea, Ludo e Mahdi tentano di entrare in possesso del carico di droga. Una volta ottenuta, intendono provare a vendere la sostanza ad un compratore agganciato da Ludo. Tuttavia, Lorenzo riesce a capire che c’è qualcosa che non va ed entrare subito in azione. Per riprendere il controllo della situazione, compie un agguato a rapisce Bea.

Spoiler finale

I personaggi principali, durante l’appuntamento che conclude la stagione, temono per la sorte di Bea, ma possono contare sul sostegno anche di Snake e Zak, che decidono di dare una mano a Ludo e a Mahdi. La battaglia finale è alle porte e tutti sono pronti al regolamento dei conti definitivo. Ben presto, però, la situazione è destinata a precipitare. Le cose non vanno come sperato e le conseguenze, per i protagonisti, rischiano di essere disastrose.

Gangs of Milano ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Gangs of Milano, serie tv appartenente al genere crime che giunge al termine con la puntata di oggi, venerdì 11 aprile, in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:10 circa e in streaming su Sky Go.