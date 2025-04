Venerdì 11 aprile, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di Tradimento. La soap opera, visibile tutti i giorni nel daytime della rete ammiraglia, è proposta anche in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Tradimento 11 aprile, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione originale della società Tims&B Productions. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. La regia, invece, è affidata a Murat Saracoglu. Le riprese si sono svolte nei pressi di Istanbul. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Buoni gli ascolti della serie. Nonostante la forte controprogrammazione, in quanto su Rai 1 era in onda la semifinale di The Voice Senior, la soap opera ha registrato un incremento negli ascolti, avendo convinto più di 2,2 milioni di telespettatori con il 14,4% di share.

Tradimento 11 aprile, la trama

Nel corso di Tradimento di venerdì 11 aprile, continua a tenere banco il matrimonio di Oylum e Behram. I due, infatti, trascorrono in compagnia della famiglia di lui il primo giorno da marito e moglie. La notizia delle loro nozze, intanto, inizia già a circolare nella rete e ben presto arriva a tutti.

Tolga commenta l’articolo insieme al padre, ma l’attenzione dell’uomo è rivolta altrove. Infatti, si concentra sulla presenza di un foro sul muro, che desta in lui più di qualche sospetto. Anche Serra mostra alla sorella l’articolo nel quale si parla delle nozze di Oylum e cerca di far riflettere Selin in merito al rapporto con Tolga.

Spoiler finale

Durante la puntata di oggi di Tradimento, una notizia importante raggiunge Sezai. Il personaggio interpretato da Ercan Kesal, infatti, apprende di essere stato scagionato dal tribunale e decide di festeggiare la lieta notizia in compagnia della protagonista Guzide.

Quest’ultima, però, riceve una telefonata allarmante da parte di Oyku. La giovane, infatti, è preoccupata perché Tarik ha perso conoscenza, è svenuto e, cadendo, ha sbattuto la testa. Infine, Tolga, Selin e Serra vanno a cena in un ristorante di lusso, ma all’esterno del locale sono assaliti dai giornalisti.

Tradimento 11 aprile, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, soap opera che procede con un nuovo appuntamento su Canale 5 oggi, venerdì 11 aprile, e visibile anche in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.