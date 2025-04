La fiction Tutto quello che ho, con protagonisti Vanessa Incontrada e Marco Bonini, giunge alla puntata finale, in onda mercoledì 30 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Questa miniserie, di genere drammatico e thriller, ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso grazie a una trama intensa e ricca di colpi di scena.

Regia e produzione della fiction Tutto quello che ho

La regia di Tutto quello che ho è affidata a Monica Vullo e Riccardo Mosca, che hanno saputo intrecciare dramma familiare e investigazione in modo avvincente.

La serie è prodotta da Mediaset, in collaborazione con Taodue, garantendo una narrazione di alta qualità e una distribuzione su piattaforme come Mediaset Infinity.

Protagonisti della fiction sono Lavinia e Matteo Santovito, interpretati rispettivamente da Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Nel cast troviamo anche Vittorio Magazzù nel ruolo di Roberto Santovito.

Dove è stata girata?

Le riprese di Tutto quello che ho si sono svolte in Toscana, con location principali a Livorno e nei dintorni, che hanno contribuito a creare l’atmosfera drammatica e suggestiva della serie.

Trama della puntata finale di Tutto quello che ho

Nell’episodio finale, la frattura tra Lavinia e Matteo Santovito si fa incolmabile. La tragica perdita della loro figlia, Camilla, li ha lasciati annientati, ma li spinge a cercare la verità percorrendo sentieri diametralmente opposti.

Lavinia, con la tenacia che la contraddistingue come avvocatessa, continua a difendere con convinzione Kevin, il principale indiziato per la morte della ragazza. Al contrario, Matteo, il padre poliziotto, è sempre più tormentato da dubbi lancinanti sulla reale colpevolezza del giovane. I suoi occhi di investigatore esperto iniziano a scorgere incongruenze e a mettere in discussione la narrazione ufficiale.

Nel frattempo, il loro figlio quattordicenne, Roberto, è un’anima ferita, schiacciata dal dolore per la perdita della sorella e dal clima di tensione insostenibile che dilania la sua famiglia. In un gesto disperato e carico di rabbia, Roberto sottrae la pistola d’ordinanza del padre, covando un pericoloso desiderio di farsi giustizia da solo.

Spoiler finale

La puntata conclusiva promette di svelare verità sconcertanti. Chi è il vero responsabile della morte di Camilla? Kevin è davvero l’assassino, o una rivelazione inattesa cambierà radicalmente il corso degli eventi? Il finale si preannuncia carico di colpi di scena mozzafiato, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e la concreta possibilità di un ulteriore sviluppo della storia in una potenziale seconda stagione.

Tutto quello che ho: il cast completo della fiction

Ecco il cast principale della fiction Tutto quello che ho con i rispettivi personaggi: