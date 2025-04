Il film No Sudden Move, diretto da Steven Soderbergh, è un thriller poliziesco, in onda su Iris, ambientato negli anni ’50 a Detroit. Uscito nel 2021, il film appartiene ai generi crime, drammatico e mistero, con una durata di 115 minuti. È una storia di inganni, avidità e segreti industriali che tiene lo spettatore con il fiato sospeso.

Regia e produzione del film No Sudden Move

La regia di No Sudden Move è affidata a Steven Soderbergh, che ha anche curato la fotografia sotto lo pseudonimo di Peter Andrews e il montaggio come Mary Ann Bernard. La sceneggiatura è scritta da Ed Solomon.

Il film è prodotto da Casey Silver Productions e distribuito da Warner Bros., con una produzione di qualità che riflette l’attenzione ai dettagli tipica di Soderbergh.

Protagonisti del film sono Curt Goynes e Ronald Russo, interpretati rispettivamente da Don Cheadle e Benicio del Toro. Nel cast troviamo anche David Harbour nel ruolo di Matt Wertz.

Dove è stato girato?

Le riprese di No Sudden Move si sono svolte principalmente a Detroit, Michigan, per catturare l’autenticità dell’ambientazione degli anni ’50. La città stessa diventa un personaggio centrale, con le sue strade e architetture che riflettono il contesto storico e sociale dell’epoca.

Trama del film No Sudden Move

Nel 1954, una banda di criminali accetta un incarico all’apparenza semplice: sorvegliare la famiglia di Matt Wertz mentre quest’ultimo recupera un documento riservato. Curt Goynes, e Ronald Russo, si ritrovano così a fare da guardiani in una tranquilla abitazione. Ben presto, però, la situazione precipita. Il documento si rivela di un’importanza capitale, ben oltre le loro aspettative, catapultandoli in un pericoloso labirinto di tradimenti e torbida corruzione industriale.

Mentre il piano iniziale deraglia, Curt e Ronald devono destreggiarsi in un mondo di inganni, cercando disperatamente di capire chi li ha realmente assoldati e quali oscuri segreti si celano dietro la loro missione. Ogni passo li conduce più a fondo in una spirale di pericoli imprevisti, dove la fiducia è un lusso raro e la lealtà una merce in via d’estinzione.

Spoiler finale

Il film, ambientato in un’atmosfera tesa e carica di suspense, esplora le dinamiche oscure dell’avidità e del potere, svelando una trama intricata costellata di colpi di scena che terranno lo spettatore col fiato sospeso fino all’ultima rivelazione.

No Sudden Move: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film No Sudden Move con i rispettivi personaggi: