La settimana dal 5 all’11 maggio 2025 di Tradimento si prospetta intensa, con conflitti familiari, ricatti e momenti drammatici che sconvolgeranno le vite dei protagonisti. Oylum finalmente riesce a riabbracciare suo figlio Can, ma la tensione con Mualla è tutt’altro che risolta. Tolga, diviso tra dovere e sentimenti, prende una decisione drastica sulla sua relazione con Selin, mentre nuove manipolazioni e inganni rischiano di travolgere Guzide.

Tradimento 5-11 maggio 2025: puntata lunedì 5 maggio 2025

Dopo un lungo periodo di separazione, Oylum riabbraccia finalmente il piccolo Can, ma il clima con Mualla resta tesissimo. Pur concedendo il ricongiungimento, Mualla continua a esercitare un controllo soffocante sulla nuora, rendendo la convivenza insostenibile.

Intanto, Selin, devastata dalla decisione di Tolga di lasciarla, tenta il suicidio. Serra, appena in tempo, riesce a salvarla e la porta in ospedale. Colpito dall’episodio, Tolga decide di riconciliarsi con la moglie, soprattutto dopo aver scoperto che il bambino che aspettano è una femmina. Tuttavia, il suo cuore sembra ancora legato a Oylum, lasciando aperti interrogativi e nuovi conflitti.

Martedì 6 maggio 2025

Dopo aver visto un video in cui Tolga aggredisce Kahraman, Mualla ordina ai suoi uomini di riportare Oylum da Guzide. Quest’ultima, insieme a Sezai e Umit, tenta di aiutarla a riavere suo figlio, ma senza successo.

Nel frattempo, Tolga, tormentato dai suoi sentimenti, confessa a Selin di essere ancora innamorato di Oylum e decide di lasciarla definitivamente. Sul fronte degli affari, Zelis chiede a Ozan di entrare a far parte della nuova società, e Tarik accoglie la richiesta senza esitazioni.

Tradimento 5-11 maggio 2025: puntata mercoledì 7 maggio 2025

Da lontano, Kahraman, impegnato in Argentina, chiede notizie di Oylum, ma Mualla gli nasconde la verità sulla sua cacciata da casa e sulla separazione da suo figlio.

Nel frattempo, la rabbia di Ipek verso Guzide cresce sempre di più, soprattutto dopo che Sezai sembra mettere in secondo piano la figlia per aiutare Guzide e Oylum nella loro battaglia per riavere Can.

Giovedì 8 maggio 2025

Quando Mualla vede un video in cui Tolga chiede a Oylum di fuggire con lui e accusa Kahraman di provare interesse per la ragazza, la situazione precipita. Mualla, furiosa, decide di trattenere Kahraman e caccia definitivamente Oylum dalla sua casa.

Tolga, pur accettando le sue responsabilità di padre, annuncia a Selin che il loro matrimonio è finito. Scioccata dalla notizia, la giovane tenta nuovamente il suicidio, ma ancora una volta Serra interviene per salvarla.

Tradimento 5-11 maggio 2025: puntate del weekend

Serra arriva in tempo per salvare Selin e la porta in ospedale. Nel frattempo, Oltan, venuto a conoscenza dell’accaduto, affronta Tolga, accusandolo di irresponsabilità e di aver trascinato Selin in una spirale distruttiva.

Altrove, Yesim si rende conto che non è la benvenuta a casa di Tarik, che la tratta sempre più come una domestica, alimentando la sua frustrazione e il suo senso di esclusione.

Puntata sabato 10 maggio 2025

Ipek, Azra e Serra mettono in atto un piano per screditare Guzide con l’aiuto di Bilal, un attore amico di Serra. Fingendosi un cliente con un’eredità sospetta, Bilal si reca nello studio di Guzide e racconta una storia falsa, registrando la conversazione per incastrarla.

L’audio della registrazione viene manipolato, facendo credere che Guzide abbia chiesto due tangenti da un milione di dollari. Il file viene consegnato a un giornale online per provocare uno scandalo che possa distruggere definitivamente la reputazione dell’avvocata.

Nel frattempo, Kahraman va a cena da Guzide, accompagnato da Oylum e Can, sfidando il veto di Mualla. Durante la serata, l’arrivo improvviso di Tolga, con dei documenti da consegnare, lo mette di fronte a una dolorosa realtà e lo getta nello sconforto.

Domenica 11 maggio 2025

Guzide affronta pubblicamente la presentatrice di un programma televisivo che l’aveva diffamata, esigendo scuse in diretta nazionale. Forte di registrazioni autentiche del suo incontro con Bilal, smonta le accuse e dichiara, sempre durante la trasmissione, di sospettare il suo ex marito e la nipote di aver orchestrato la cospirazione.

La rivelazione televisiva spinge Tarik a cercare immediatamente un confronto con Azra. Nel frattempo, Tarik e Yesim sorprendono tutti annunciando il loro imminente matrimonio, fissato per lo stesso giorno.

Le conseguenze delle accuse televisive non tardano ad arrivare per Azra, che riceve una convocazione dalla procura: Guzide ha deciso di agire legalmente contro di lei per la diffusione del video.

Gulsum informa Tarik che Guzide sta per accedere alla cassetta di sicurezza di Yesim. Tarik ordisce un piano per impossessarsi del contenuto una volta che Guzide l’avrà prelevato. Tuttavia, Guzide trova la cassetta vuota e ne informa Yesim, la quale afferma di averla svuotata personalmente.

Il giorno delle nozze, Tarik non si presenta. Invece, incarica un individuo di rubare l’auto di Guzide e perquisirla alla ricerca del presunto contenuto della cassetta, che ovviamente non viene trovato. Al suo ritorno da Yesim, Tarik tenta una scusa per la sua assenza, ma la donna intuisce la verità e lo minaccia. Umiliata, Yesim si vendica costringendolo ad acquistarle un’auto di lusso.

Parallelamente, anche Zelis aveva tentato di aprire la cassetta di sicurezza della cugina.