Nuovi intrighi e rivelazioni attendono gli spettatori di Tradimento nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025. Tra rapimenti, segreti di famiglia e mosse azzardate, i protagonisti si troveranno a navigare un mare di conflitti e colpi di scena. Zelis affronta una difficile verità, mentre Oylum compie un’azione disperata per recuperare suo figlio. Mualla, con i suoi piani inquietanti, resta al centro dei conflitti familiari, mentre tensioni e tradimenti scuotono i rapporti tra i personaggi.

Tradimento 28 aprile – 4 maggio 2025

Zelis, liberata dai rapitori, rivela di essere stata minacciata da due uomini che hanno portato via il piccolo Can. Nel frattempo, Oylum scopre con sgomento che Mualla ha intenzione di cambiare il nome del bambino in “Berhan,” in memoria del defunto fratello. Disperata, Oylum, con l’aiuto di Azra, rilascia un’intervista contro Mualla su una testata online.

Martedì 29 aprile 2025

Kahraman promette a Oylum di fare tutto il possibile per restituirle suo figlio, cercando di far ragionare Mualla. Nel frattempo, Oylum confida a Tolga una rivelazione scioccante: non è la figlia biologica di Guzide e Tarik.

Tradimento 28 aprile-4 maggio 2025: puntata di mercoledì 30 aprile 2025

Serra, con la complicità di Ipek e Azra, organizza una cena romantica per avvicinare Selin e Tolga. Fingendosi Selin, invia un messaggio a Tolga per invitarlo a discutere della loro situazione. Quando Tolga riceve il messaggio, confessa a Oltan che il suo matrimonio è infelice e che probabilmente Selin vuole porvi fine. Oltan, furioso, lo obbliga a concentrarsi su Selin e a dimenticare Oylum. Durante la cena, Selin usa un piano suggerito da Serra: confessa a Tolga di essere incinta, ma la sua decisione è tutt’altro che spontanea.

Giovedì 1 maggio 2025

Non in onda.

Tradimento 28 aprile – 4 maggio 2025: puntata di venerdì 2 maggio 2025

In un momento di disperazione, Oylum ruba la pistola di Tarik e minaccia Mualla per costringerla a restituire suo figlio. Nonostante l’incapacità di premere il grilletto, Mualla, sorprendentemente, decide di portare Oylum dal bambino. Nel frattempo, Tarik, insospettito dalla sparizione della pistola, si reca a casa di Mualla con Guzide, Sezai e la polizia. Tuttavia, contro ogni aspettativa, Oylum sceglie di rimanere con il figlio nella casa di Mualla.

Altrove, Umit scopre che Ozan ha mentito sul suo lavoro: non è in un cantiere, ma è un corriere. La verità su Ozan, coinvolto in un affare poco chiaro su consiglio di Zelis, viene a galla, e le tensioni esplodono in famiglia. Guzide, sospettando il coinvolgimento di Zelis con Mualla, inizia a collegare gli eventi, mentre Zelis e Ozan decidono di rifugiarsi da Tarik. Intanto, Ilknur, consapevole delle colpe della figlia, stringe un patto segreto con Mualla per svelare dettagli su Guzide.

Sabato 3 maggio 2025

Tolga mostra a Guzide un video compromettente in cui Behram ordina a Suat di sparargli. Sconvolto, dichiara di voler salvare Oylum, ma viene dissuaso da Guzide e spinto a occuparsi della moglie Selin, che si dichiara incinta. Dopo un confronto con il padre, Tolga scopre che Selin non ha mai assunto anticoncezionali, lasciandolo tradito e arrabbiato.

Nel frattempo, Mualla impedisce a Oylum di lasciare la casa con il bambino, facendo infuriare Kahraman, che interviene a difesa della ragazza.

Tradimento 28 aprile – 4 maggio 2025: puntata di domenica 4 maggio 2025