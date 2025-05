La serie tv Genitori a tutto campo, creata da Ilse Warringa, è una commedia satirica olandese del 2025, che esplora con ironia l’ossessione dei genitori per il successo sportivo dei propri figli. La serie è disponibile su Netflix dal 16 maggio 2025 e si compone di sei episodi, ciascuno della durata di circa 30 minuti.

I protagonisti della serie sono Lilian, interpretata da Eva van Gessel, e Marenka, interpretata da Ilse Warringa, affiancate da un cast di talento che include Mariana Aparicio Torres, Michiel Nooter, Edwin Jonker, Bas Hoeflaak, Nyncke Beekhuyzen, Gürkan Küçüksentürk, Rian Gerritsen e René van ’t Hof.

Regia e produzione della serie tv Genitori a tutto campo

La regia di Genitori a tutto campo è affidata a Ilse Warringa, che è anche sceneggiatrice e protagonista della serie.

La serie è prodotta nei Paesi Bassi, con la distribuzione curata da Netflix.

Dove è stata girata?

Le riprese di Genitori a tutto campo si sono svolte nei Paesi Bassi, principalmente in campi da calcio giovanili e ambientazioni residenziali.

Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente, perfetta per il tono della serie.

Trama della serie tv Genitori a tutto campo

La serie segue Lilian, una madre single riflessiva e riservata, alle prese con una nuova fase della sua vita: l’iscrizione del figlio Levi in una squadra di calcio giovanile. Inizialmente entusiasta dell’opportunità per il bambino di fare sport e socializzare, Lilian scopre presto che il vero spettacolo non si svolge sul campo, ma sugli spalti.

Attorno al perimetro del gioco si muove un microcosmo impazzito: genitori trasformati in allenatori improvvisati, strateghi da tribuna e commentatori sfrenati. Il tono cambia, le rivalità emergono, e la competizione tra adulti diventa più feroce di quella tra i bambini.

Tra tutti, spicca Marenka, l’esuberante e incontenibile madre di Vito, compagno di squadra di Levi. Energica, invadente e irresistibilmente carismatica, Marenka prende in mano le redini del gruppo genitori, coinvolgendo anche chi, come Lilian, vorrebbe solo restare in disparte.

Spoiler finale

La situazione si complica quando Levi stringe un’improbabile, ma profonda amicizia proprio con Vito, costringendo Lilian a immergersi sempre più nel turbolento universo del calcio giovanile. Tra feste di squadra, malintesi educativi e gelosie genitoriali, Lilian si trova a fare i conti con le proprie insicurezze, i giudizi altrui e il desiderio di proteggere il figlio senza isolarlo.

Con tono ironico e uno sguardo acuto, la serie esplora le pressioni sociali e familiari legate allo sport infantile, offrendo una riflessione divertente e pungente sul ruolo dei genitori, le aspettative e l’assurdità della competizione tra adulti.

Genitori a tutto campo – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv Genitori a tutto campo con i rispettivi personaggi: