Il film Boris Becker Nascita di un campione, diretto da Hannu Salonen, è un biopic drammatico del 2021 che racconta l’ascesa del giovane tennista tedesco Boris Becker, da ragazzo ribelle a leggenda mondiale. Il film va in onda su Rai Movie il 20 maggio 2025, alle 21:10.

I protagonisti del film sono Boris Becker, interpretato da Bruno Alexander, e Günther Bosch, interpretato da Samuel Finzi. Accanto a loro, un cast di talento che include Christina Grosse, Thomas Huber, Christoph Moreno, Ramona Von Pusch e Misel Maticevic.

Regia e produzione del film Boris Becker Nascita di un campione

La regia di Boris Becker Nascita di un campione è affidata a Hannu Salonen, mentre la sceneggiatura è scritta da Stefan Brunner.

Il film è prodotto in Germania, con la distribuzione curata da Fernsehjuwelen.

Dove è stato girato?

Le riprese di Boris Becker Nascita di un campione si sono svolte principalmente in Germania, sfruttando location iconiche legate alla carriera del tennista:

Leimen : città natale di Boris Becker, dove sono state girate le scene della sua infanzia e dei primi allenamenti.

: città natale di Boris Becker, dove sono state girate le scene della sua infanzia e dei primi allenamenti. Monaco di Baviera : utilizzata per le sequenze legate agli incontri con il suo allenatore e manager.

: utilizzata per le sequenze legate agli incontri con il suo allenatore e manager. Londra (Wimbledon): alcune scene sono state girate per ricreare l’atmosfera della storica vittoria del 1985.

Trama del film Boris Becker Nascita di un campione

Nel 1982, l’allenatore tedesco Günther Bosch scorge in un giovanissimo Boris Becker un talento grezzo ma straordinario, capace di rivoluzionare il tennis con la sua potenza, audacia e determinazione. Convinto delle sue potenzialità, Bosch decide di prenderlo sotto la propria ala, affiancandosi al carismatico e spregiudicato manager Ion Țiriac, ex tennista e uomo d’affari rumeno, noto per il suo approccio pragmatico e aggressivo.

Inizia così un intenso percorso di formazione e crescita, segnato da allenamenti estenuanti, sacrifici personali e un’insolita alchimia tra tre figure molto diverse. Boris, ancora adolescente, si trova catapultato in un mondo fatto di aspettative, disciplina e costante pressione mediatica. La sua ascesa è tanto rapida quanto travolgente: nel 1985, a soli 17 anni, trionfa sul prato di Wimbledon, diventando il più giovane vincitore del torneo nella storia del tennis.

Spoiler finale

Il film ripercorre quegli anni cruciali con intensità e realismo, mettendo in luce non solo i successi sportivi, ma anche le difficoltà emotive e le sfide psicologiche che Becker ha dovuto affrontare. La narrazione offre uno sguardo profondo dietro le quinte del tennis professionistico, rivelando il prezzo del successo e il complesso rapporto tra atleta, allenatore e manager.

Tra emozione e determinazione, il racconto celebra la nascita di una leggenda, restituendo allo spettatore la forza di un’impresa che ha segnato un’epoca e ispirato generazioni di appassionati.

Boris Becker Nascita di un campione – Cast completo

Ecco il cast principale del film Boris Becker: Nascita di un campione con i rispettivi personaggi: