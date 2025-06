La seconda puntata della fiction Doppio Gioco, con Alessandra Mastronardi, va in onda su Canale 5 il 3 giugno 2025, alle 21:30.

Doppio Gioco seconda puntata: regia e produzione

Regia : Andrea Molaioli

: Sceneggiatura : Sandrone Dazieri, Stefano Voltaggio, Valter Lupo, Alessandra Martellini

: Casa di produzione : Fabula Pictures in collaborazione con RTI

: Durata episodio: 100 minuti

Dove è stata girata?

Le riprese di Doppio Gioco si sono svolte principalmente nel Lazio, con alcune scene girate in Piemonte:

Roma : molte sequenze urbane e d’azione.

: molte sequenze urbane e d’azione. Ostia e Aeroporto di Fiumicino : location chiave per le scene legate ai servizi segreti.

: location chiave per le scene legate ai servizi segreti. Castelli Romani (Frascati e Grottaferrata) : utilizzati per le sequenze più intime.

: utilizzati per le sequenze più intime. Torino: impiegata per alcune scene d’interni.

Doppio Gioco: trama della seconda puntata

Due anni dopo la notte terrificante all’Hotel The Rome, Daria è ancora profondamente scossa dall’incontro con il misterioso criminale noto come Gemini. Le cicatrici emotive sono profonde, ma più di tutto, un’ossessione la consuma: c’è qualcosa di inspiegabilmente familiare in lui, un dettaglio sfuggente che la tormenta e la spinge a cercarne la verità. Non è solo vendetta, è una ricerca di risposte che solo Gemini può darle.

Decisa a confrontarlo, Daria traccia una nuova strategia, abbandonando i metodi tradizionali e immergendosi nel suo mondo. Scopre che Gemini ha un socio di fiducia, un uomo di nome Monti, noto per le sue partite di poker ad alto rischio nel sottobosco criminale. Per avvicinarsi a Monti e, di conseguenza, a Gemini, Daria prende il posto di un giocatore assente in una di queste partite, dimostrando un’audacia e una freddezza inaspettate. La sua posta in gioco non è denaro, ma l’accesso a un mondo oscuro e pericoloso.

Spoiler finale

Nel frattempo, il Maggiore Ettore Napoli, che aveva seguito il caso dell’Hotel The Rome, è sempre più preoccupato per Daria. Consapevole della pericolosità di Gemini e del suo ambiente, Napoli cerca disperatamente di tenerla sotto controllo, temendo per la sua sicurezza. Le sue intuizioni lo spingono a seguire le tracce di Daria, portandolo sempre più vicino al cuore delle tenebre in cui la donna si sta inoltrando.

Mentre le carte vengono giocate al tavolo verde, si gioca anche un’altra partita, ben più letale. Daria deve destreggiarsi tra la tensione del gioco, la minaccia di essere scoperta da Monti e dai suoi uomini, e la costante sensazione di essere braccata, non solo da Gemini ma anche dal suo stesso passato. Il film è un thriller psicologico ad alta tensione, dove il confine tra cacciatore e preda si fa sempre più labile, e ogni mossa può essere fatale, mentre Daria si avvicina a una verità che potrebbe distruggere ogni sua certezza.

Doppio Gioco: il cast della seconda puntata

Ecco il cast principale della fiction Doppio Gioco con i rispettivi personaggi: